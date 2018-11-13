Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaptığı açıklama ile bir yıldır verilerini yedeklememiş olan kullanıcıların verilerinin otomatik olarak silineceğini ve tüm kullanıcıların verilerini Google Drive'a kaydetmesi gerektiğini duyurdu.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, ‘’Bir yıldan uzun süredir güncellenmeyen WhatsApp yedekleri, Google Drive depolama alanından otomatik olarak silinecektir. Herhangi bir yedeğin kaybolmaması için WhatsApp verilerinizi manuel olarak yedeklemenizi öneririz.’’ diyerek WhatsApp verilerini Google Drive’a yedeklemeyen kullanıcıların bu verileri kaybedeceğini doğrulamış oldu.

WhatsApp’ın veri yedeklemeleri için Google Drive ile anlaşması, pek çok kişi için önemli bir tartışma konusu olmuştu. Zira Google Drive’a yedeklenen sohbetler, WhatsApp sunucularındaki sohbetlerin aksine uçtan uca şifrelenmiyor. Dolayısı ile verilerin Google Drive depolama alanında olması, WhatsApp depolama alanında olması kadar güvenli değil. Ancak şu an için daha önemli bir soru var; WhatsApp verileri Google Drive’a nasıl yedeklenir?

Öncelikle WhatsApp’a verileri Google Drive’a yedeklemesi için komut vermemiz gerekiyor. Bunun için WhatsApp’ı açın, sağ üstteki üç noktaya tıklayın, Ayarlar menüsünü açın, Sohbetler seçeneğine ve ardından sohbet yedeği seçeneğine dokunun.

menüsünü açın, seçeneğine ve ardından seçeneğine dokunun. Google Drive’a yedekle seçeneğine dokunduktan sonra karşınıza çıkan seçeneklerden birini seçin. Asla seçeneğini seçerseniz verileriniz yedeklenmez. Dolayısı ile cihaz değiştirir yada WhatsApp’ı silip yeniden yüklerseniz verilerinizi tamamen kaybetmiş olursunuz.

Verilerinizin yalnızca siz istediğinizde yedeklenmesini istiyorsanız Sadece “Yedekle”ye dokunduğumda seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Günlük , haftalık ya da aylık seçeneklerini işaretlerseniz WhatsApp, verilerinizi otomatik olarak yedekleyecektir.

seçeneğini işaretleyebilirsiniz. , ya da seçeneklerini işaretlerseniz WhatsApp, verilerinizi otomatik olarak yedekleyecektir. Yedekleme seçeneğini seçtikten sonra WhatsApp, verilerinizin hangi Google hesabına yedeklenmesini istediğinizi soracak. Cihaza kayıtlı mevcut Google hesabını seçebilir ya da yeni bir Google hesabı belirleyebilirsiniz.

WhatsApp’ın Google ile gerçekleştirdiği anlaşma neticesinde yedeklenen WhatsApp verileri, toplam Drive depolama kotasından düşmeyecek. Eğer benim gibi WhatsApp üzerinden çok fazla medya dosyası gönderen ve alan biriyseniz bu durum çok ciddi bir tasarruf sağlayacaktır. WhatsApp verilerinizin silinmemesi için Google Drive’a yedeklemenizi şiddetle öneririz. Ancak Google hesabınızın güçlü bir şifreye ve iki adımlı kimlik doğrulamaya açık olduğundan emin olun.