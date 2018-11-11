Google'ın yayınlayacağı yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar, Google Drive'da yedekleme için istediğiniz bir zamanı seçebilecek.

Android cihazların fabrika ayarlarına döndürülmesi, açık kaynak kodu sayesinde geliştiricilerin ortaya koyduğu farklı romların kullanıcılar tarafından denenmek istenmesi gibi sebeplerle telefondaki kişisel verilerin ve dosyaların yedeklenme ihtiyacı doğuyordu. Yedeklenen veriler sonrasında cihazın sıfırlanması ya da rom güncellemeleri gibi işlemler gönül rahatlığıyla gerçekleştirilebiliyor.

Yedeklemenin gerçekleşebilmesi için cihazın şarjda ve kablosuz ağa bağlı olması gerekiyordu. Yayınlanan son güncelleme ile birlikte artık bu koşulların sağlanması beklenmeden, kullanıcı yedeklemeyi istenildiği zamanda elle başlatabiliyor.

Ağustos ayında Google, manuel olarak yedekleme yapılabileceği müjdesini zaten vermişti. Android Pie çıkışına çok yakın bir zamanda yapılan bu açıklama ile sözü geçen özelliğin en yakın 9.1 sürümü ya da Android Q ile gerçekleşeceği düşünülüyordu.

Elle yedeklemenin, eski Android sürümlerine de geleceği iddia ediliyor. Hatta bu güncellemenin Android Marshmallow ve sonrası cihazlara da geleceği öne sürülüyor.

Elle yedek almaya çoğu zaman ihtiyaç duyulmasa da kablosuz ağlardan bir süre uzak kalındığında ya da telefonumuzu şarj etme imkanını bulamadığımızda önemli verilerimizi yedekleme ihtiyacı hissedebiliyoruz. Google Drive uygulamasını güncelleyerek cihazınızın bu özelliği destekleyip desteklemediğini siz de kontrol edebilirsiniz.