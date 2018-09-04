Whatsapp'ın kullanıcılarının güvenliği için getirdiği şifreleme özelliği, yedekleme sırasında ortadan kalkıyor. Google Drive ve WhatsApp işbirliğindeki bu açığın ardından ikili şimdi de yeni bir yedekleme özelliği getirmeye hazırlanıyor.

Birkaç yıl önce sohbetleri uçtan uça şifreleme özelliği getiren WhatsApp, ne yazık ki yedekleme kısmında güvenlik açığı barındırıyor. WhatsApp uygulaması içerisinde şifreli olan mesajlar, Google Drive’a yedeklendiğinde herhangi bir şifreleme mevcut olmuyor. Yedekleme özelliği ise kullanıcının isteğine bağlı.

Aslında Android ve iOS için oldukça iyi bir özellik olan şifreleme ne yazık ki sadece WhatsApp uygulaması içerisinde çalışıyor. Uçtan uça şifrelenen mesajları yedeklemek isterseniz şifreleme otomatikman kalkıyor; mesajlarınız Google Drive’a şifresiz olarak yedekleniyor.

Şifreleme, güvenlik açısından oldukça önemli bir özellik hatta artık bir ihtiyaç. Çok sayıda kişinin saldırıya uğraması; fotoğraf ve mesajlarının izinsiz paylaşılması gibi yasadışı olaylara karşı getirilen uçtan uça şifreleme, Facebook’un Messenger uygulamasına da getirilmişti. Yedekleme ise tüm bu güvenliği ortadan kaldırıyor.

Özellikle mesajlarını gizli tutmak isteyenler için pek de hoş olmayan bu açıkla ilgili neden herhangi bir değişiklik yapılmadığı bilinmiyor ancak Google ve WhatsApp işbirliklerini son dönemde daha da arttırıyor gibi görünüyor. WhatsApp, Kasım ayından itibaren yedeklemeleri depolama alanınıza yapmayacak. Bunun yerine tüm yedeklemeler (medya ögeleri de dahil) şifrelenmiş olarak Google’da yedeklenecek.

Bu ortaklıkla birlikte Google, 12 Kasım tarihinden o tarihe kadar yedeklenmemiş tüm sohbetleri kaldıracak. iOS kullanıcıların yedeklemeleri şifreli olarak iCloud’a kaydedildiği için bu yeni yaptırımlar sadece Android kullanıcıları etkileyecek.