Geçtiğimiz aylarda yaşanan DuckDuckGo ve Google gerginliğinde, Google cephesinden zeytin dalı geldi.

Her şey geçtiğimiz aylarda DuckDuckGo'nun resmi Twitter hesabı aracılığı ile Google'a ateş püskürmesi ile başlamıştı. Duck.Com alan adını, DuckDuckGo'nun önünü kesmek için kasten alındığını belirten tweetler ile Google hedef alınmıştı.

"Anti-Rekabetçi politikaları Android ile sınırlı değil. Ne zaman Google Chrome eklentimizi güncellesek, insanlar arama motorlarını değiştirmeleri ve eklentiyi devre dışı bırakmaları yönünde uyarı alıyorlar. Google, aynı zamanda duck.com alan adının sahibi. Bu sayede DuckDuckGo kullanıcılarının sürekli kafası karıştırılıyor."

Yukarıdaki tweetler çoğunlukla haklı bulunmuş ve Duck.Com alan adının DuckDuckGo'ya ait olması gerektiği düşünülmüştü. Bugün itibarı ile şirketin CEO'su Neither Weinberg, artık kullanıcıların Duck.Com alan adıyla arama motorlarına erişebileceklerinin müjdesini verdi. Ne Google cephesi, ne de DuckDuckGo konunun detaylarını basınla paylaşmadı.

Anlayacağınız işin içinde ticari bir nezaket mi var yoksa belirli bir ücret üzerinden mi anlaşıldı, bunu henüz bilmiyoruz. Google, sadece duck.com değil benzeri binlerce alan adını da parsellemiş durumda. Tarayıcınızın adres çubuğuna gogole.com veya benzeri harf hatası olabilecek şeyler yazdığınızda, direkt olarak google.com'a yönlendirilmeniz de bu yüzden.