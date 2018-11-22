Google Duplex, Pixel Sahiplerine Sunuluyor: Nasıl Çalışıyor?

Google'ın geliştirici konferansında duyurduğu ve büyük yankı uyandıran Duplex özelliğinin nasıl çalıştığına göz atıyoruz.

Google'ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu ve büyük çağrı merkezleri tarafından da büyük ilgiyle karşılanan Duplex'in nasıl çalıştığı belli oldu. Hem kişisel kullanımlar için hem de kurumsal firmalara hizmet verecek olan Duplex, derin öğrenme metodu ile sesi görüşmeler gerçekleştirebiliyor.

Burada en önemli nokta, karşıdakinin gerçek bir kişiyle konuştuğunu hissedecek kadar doğal görüşmelere girilmesi. Yukarıdaki videodan da gördüğünüz üzere Cafe Istanbul isimli bir restoranda rezervasyon yaptırmak isteyen bir kişi, Google Asistan uygulaması ile gereken bilgileri iletiyor. Bundan sonrası Google Duplex'in işi: İlgili mekanı arayan Google Duplex, rezervasyonu sizin yerinize gerçekleştiriyor.

Son aşamada Google Asistan, sizi rezervasyonu yapacağını iletiyor ve 15 dakika içerisinde rezervasyonun gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda bilgilendiriyor. Bu aşamaya gelene dek Google Asistan'a sesli yerine yazılı komut vererek de zamandan tasarruf edebilmeniz mümkün. Öncesinde size yakın, puanı yüksek, fiyatları düşük gibi birçok farklı opsiyonla restoran da bulabileceğiniz için toplamda kazandığınız zamanı siz hesap edin.

Yukarıda bir restorandan kaydedilmiş rezervasyon videosu izliyorsunuz. Elbette sesteki robotikliği bir kenara bırakıyoruz; tamamı ile kendini ifade edebilen ve sorunsuz bir biçimde randevu alabilen bir sesli asistanla karşı karşıyayız.