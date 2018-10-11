Duvar Kağıtları uygulamasını güncelleyen Google, Android kullanıcılarına onlarca yeni duvar kağıdı sunuyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemileri Pixel 3 ve Pixel 3 XL’ı tanıtan Google, yeni akıllı telefonlarına özel olarak yeni duvar kağıtları da sunmuştu. Android’in sahibi olan şirket şimdi de Play Store’da bulunan resmi Duvar Kağıtları uygulamasını güncelledi ve 5 farklı kategoride onlarya yeni duvar kağıdını Android kullanıcılarının beğenisine sundu.

Manzara, doku, hayat, dünya ve sanat kategorilerine gelen duvar kağıtları, yüksek çözünürlükleri ve canlı renkleri ile hemen her kullanıcının beğeneceği türden. Yeni duvar kağıtlarındaki tek sorun, ‘yeni’ olduklarını gösteren herhangi bir sembole sahip olmamaları. Bu nedenle hangi duvar kağıdının yeni olduğunu öğrenmek için hafızanıza güvenmelisiniz.

Google, Duvar Kağıtları uygulamasını çok sık güncellemediğinden uygulamayı sık sık ziyaret ediyorsanız yenilikleri ve değişiklikleri kolaylıkla fark edebilirsiniz. Henüz Google Duvar Kağıtları uygulamasını denemediyseniz ve yeni duvar kağıtları ile telefonunuzun çehresini değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıdan uygulamayı indirebilirsiniz.