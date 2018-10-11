Google ebeveynlere, çocukların online güvenliğinin sağlanmasını ve bu konuda nasıl eğitim vermeleri gerektiğini anlatan bir program başlatmak üzere ABD merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan National PTA ile anlaştı.

Google, en büyük teknoloji ve yazılım devlerinden biri olarak internet güvenliğinin önemine oldukça vakıf. Şirket, çevrimiçi bir güvenlik ve dijital vatandaşlık konularını içeren poster, afiş ve bir Google Pixelbook'un olduğu bir hepsi-bir-arada set oluşturdu. Set, hem İngilizce hem de İspanyolca dillerinde mevcut.

Program, çocuklara internet güvenliğinin temellerini öğretmeyi amaçlayan ve yanında web tabanlı bir oyunla gelen Google'ın "Be Internet Awesome" girişiminin bir parçası. Google'ın Be Awesome programına başkanlık eden Julianne Yi, “Araştırmamızdan çıkardığımız sonuca göre ebeveynlerin çocukların internette güvenli olmasını istediklerini, ancak konuşmanın nasıl devam edeceğinden emin olmadıklarını biliyoruz. Onlara yardım etmek için güvenlik ve vatandaşlık konularının evde düzgünce tartışılabilmesine olanak sağlayan bir program ortaya koyduk." diyor.

Google, programın yaygınlaşması adına National PTA (Ulusal Ebeveyn ve Öğretmen Örgütü) ile anlaşarak örgütün her eyaletteki yerlerine "Be Internet Awesome" atölyelerinde çalışmak üzere 1000 dolar vermeyi kararlaştırdı. Toplamda 200 atölyeye "hibe" verilecekken başarılı olanlar Google'ın bahsettiğimiz setini almaya hak kazanacak.

Setin hibe uygulamalarından ayrı olarak alınıp alınamayacağını konusunda ise Google, "setlerin içeriğinin yıl sonuna kadar internet üzerinden indirilebileceği" söylüyor.