Google, Ekim Ayında 3 Farklı Pixelbook 2 Modeli Tanıtabilir

Google’ın önümüzdeki Ekim ayında iki veya üç Pixelbook piyasaya süreceği düşünülüyor. Ancak kesinleşmeyen bilgiler, insanlarının kafasını karıştırmaya başladı.

Önümüzdeki Ekim ayında iki farklı Pixelbook 2 modeli tanıtacağı düşünülen Google, üç farklı modelle de karşımıza çıkabilir. Daha önce gelen sızıntılara göre farklı tasarımda iki cihaz tanıtması beklenen Google’ın Pixelbook 2 kod adları ise Atlas ve Nocturne idi. Ancak şimdilerde ortaya yeni bir iddia daha atıldı. Bu noktada Google, önümüzdeki ay üç farklı model tanıtabilir.

Meowth kod adını taşıması beklenen üçüncü model Pixelbook 2’nin tanıtımı kesinlik kazanmamış olsa da firma, önümüzdeki ay kullanıcı kitlesine bir sürpriz yapabilir. Öncesinde belirtildiği gibi Atlas ve Nocture isimli Pixelbook 2 serisi, 8. nesil Kaby Lake kod adlı anakart tasarımı ile gelecek.

Ayrılabilir klavyesi ve Intel Kaby Lake mimarisi ile donatılmış bir şekilde piyasaya sürülecek olan Atlas ve Nocture, ilk Pixelbook’da olduğu gibi Denetim Masası ve Google Asistan tuşlarına sahip olacak. Bu noktada 4 Ekim’de düzenlenecek olan etkinlikte, Google’ın iki adet mi yoksa üç adet mi Pixelbook 2 tanıtacağı netleşecek ve cihazların özellikleri net bir şekilde ortaya koyulacak.