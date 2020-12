2020 yılı her konuda olduğu gibi Google istatistikleri konusunda da herkesi şaşırtıyor. Google’da en çok aratılan filmler listesi hem oldukça karmaşık geçen koca bir yılın hissettirdiklerini gösteriyor hem de yaşanılanların kısa bir özeti gibi görünüyor. İşte 2020 yılında Google’da en çok aratılan filmler listesi.

Genel olarak Google ve benzeri arama motorları üzerinden yapılan aramalar, o yılın en popüler gündem konularını gösterir ve sonuçların da o yılın en güncel haberleri olması beklenir. Ancak bu yıl ile ilgili her konuda olduğu 2020 yılı Google istatistikleri de oldukça enteresan. 2020 yılında Google’da en çok aratılan filmler listesindeki filmler, yıl boyunca neler yaşadığımızı gözler önüne seriyor.

2020 yılında Google’da en çok aratılan filmler listesindeki filmlerden bazıları oldukça eski. Bunun nedeni bu yıla damga vuran pandemi, kaybettiğimiz ünlü oyuncular ve gişede beklediğini bulamayan büyük bütçeli yapımlar. Listeye bakınca bir filmin ve oyuncunun yalnızca bugünümüzü değil, uzun vadede tüm hayatımızı etkilediğini de görüyoruz. 2020 yılında Google’da en çok aratılan filmler listesinde oldukça şaşırtıcı filmler de var.

2020 yılında Google’da en çok aratılan filmler:

Parasite

1917

Black Panther

365 Dni

Contagion

Tenet

Enola Holmes

Harley Quinn: Birds of Prey

Mulan

Jojo Rabbit

Güney Kore sinemasının zirvesi: Parasite

2019 yılında vizyona giren Parasite filminin yönetmeni ve senaristi Güney Koreli Bong Joon-Ho. 2019 yılında Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye Ödülü’ne layık görülen film, hem bu ödülü ilk alan Kore filmi hem de La Vie d'Adèle filminden sonra oy birliği ile bu ödülü alan ikinci film olarak tarihe geçti. Sınıflar arası çatışmayı uluslararası anlamda başarıyla yansıtan Parasite aynı zamanda 92. Akademi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film dalında Güney Kore'den aday olarak gösterildi.

Tek planda çekilen soluksuk bir savaş filmi: 1917

2020 yılının ilk ayında vizyona giren 1917 filmi, pek çok eleştirmen tarafından bugüne kadar çekilmiş en iyi Birinci Dünya Savaşı konulu filmlerden biri olarak kabul ediliyor. Filmin bu kadar etkileyici olması ve izleyiciler tarafından merak edilmesinin en büyük nedeni, gerçek olaylardan uyarlanmış bir senaryoya sahip olması. Filmde, 6 Nisan 1917 tarihinde yüzlerce askerin hayatını kurtaracak bir mesajın iletilme hikayesi anlatılıyor.

Chadwick Boseman'ın vefatı ile klasikleşen Black Panther:

Black Panther filmi, başrolünde siyahi bir kahramanın olduğu ilk Marvel filmi olmasının yanı sıra gişede yakaladığı büyük başarıyla da dikkat çekmişti. 2018 yılında vizyona giren filmin 2020 yılında Google’da en çok aratılan filmler listesine girmesinin nedeni ise filmin başrolü Chadwick Boseman’ın 28 Ağustos 2020 tarihinde hayatını kaybetmiş olması. Oldukça genç bir yaşta hayatını kaybeden Boseman’ın ölümü yalnızca hayranlarını değil, tüm dünyayı yasa boğdu.

Koronavirüs salgını ile popüler hale gelen Contagion:

2011 yılında vizyona giren gerilim türündeki Contagion filminin 2020 yılında Google’da en çok aratılan filmler listesine girmesinin nedeni, filmin anlattığı ölümcül virüs salgını hikayesi ile yaşadığımız COVID – 19 pandemisi arasındaki inanılmaz benzerlik. Hatta söz konusu benzerlik o kadar büyük ki, pek çok kişi tarafından komplo teorilerinin odak noktası haline getirildi. Senaryosu Scott Z. Burns tarafından kaleme alınan ve yönetmen koltuğunda Steven Soderbergh’in olduğu filmde pek çok ünlü oyuncu yer alıyor.

Zaman yolculuğunu bambaşka bir şekilde anlatan Tenet:

Usta yönetmen Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen Tenet, Ağustos 2020 tarihinde vizyona girdi. Pandemi nedeniyle sinema salonlarına olan ilginin büyük oranda azaldığı bir dönemde vizyona giren Tenet, her şeye rağmen vizyona girdiği ilk haftasonu 53 milyon dolar hasılat elde etti. Filmde; dünyayı büyük bir yıkımdan kurtarmaya çalışan kahramanımızın, bildiğimiz anlamdaki zamanı bükmesi ile yaşanan aksiyon dolu macera anlatılıyor.

Sherlock Holmes'ün kız kardeşine odaklanan Netflix filmi Enola Holmes

Eylül 2020 tarihinde Netflix üzerinden yayınlanan Enola Holmes, sevilen İngiliz dedektif Sherlock Holmes’un aile hayatına ışık tutuyor. Filmin başrolü olan Sherlock Holmes’un kız kardeşi Enola Holmes’u, Stranger Things dizisi ile adını duyuran Millie Bobby Brown canlandırıyor. Ünlü dedektif Sherlock Holmes’u, Superman karakteri ile özdeşleştirilen Henry Cavill, Eudoria Holmes’u ise Helena Bonham Carter canlandırıyor. Oyuncularıyla dikkat çeken film, Nancy Springer'ın aynı isimli kitap serisinden uyarlandı.

Çerezlik bir süper kahraman filmi Harley Quinn: Birds of Prey

Şubat 2020 tarihinde vizyona giren Harley Quinn: Birds of Prey filmi DC Extended Universe’ün sekizinci filmidir. 2016 tarihli Suicide Squad filminde sevilen karakter Harley Quinn’in solo filmi olması beklenen filmin adı önce yalnızca Birds of Prey olarak duyuruldu. Daha sonra ise esprili bir dille filmin tam adı Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) olarak resmiyet kazandı. Filmin 2020 yılında Google’da en çok aratılan filmler listesine girmesinin belki de en büyük nedeni, isminin ne olacağına duyulan meraktır.

Disney'in büyük süksesi ve fiyaskosu Mulan

Mart 2020 tarihinde vizyona giren Mulan filmi, 1998 yapımı animasyon filmi Mulan’ın yeniden uyarlamasıdır. Büyük bir prodüksiyon ile çekilen film, gişede beklediğini alamadı hatta pek çok olumsuz eleştiri de aldı. Olumsuz eleştirilerin en büyük nedeni çocukluğunda Mulan’ı izlemiş kişilerin bu filme ısınanaması olsa gerek. Film genel olarak görselliğin ön plana çıkarılması ancak hikayenin ve karakterlerin altının boş olması ile eleştiriliyor.

Savaşa bir çocuğun gözünden bakamızı sağlayan Jojo Rabbit

Yazar Christine Leunens'in Caging Skies adlı romanından uyarlanan Jojo Rabbit, ülkemizde Ocak 2020 tarihinde vizyona girdi. 44. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde Grolsch People's Choice ödülüne layık görülen film, Adolf Hitler başta olmak üzere tüm nazi dünyasını başarılı bir parodi diliyle anlatıyor. Pek çok farklı organizasyonda, pek çok farklı ödüle de aday olarak gösterilen Jojo Rabbit; Hitler Gençliği üyesi olan Jojo’nun hayali arkadaşı, bildiğimizden çok daha farklı olan Adolf Hitler ile yüzleşmesini anlatılıyor.

2020 yılında Google’da en çok aratılan filmlerin hepsi, diğer yıllardan farklı olarak, aynı yıl vizyona giren filmlerden oluşmuyor. İçinde yaşadığımız pandemi süreci, sevilen oyuncuların kayıpları ve yaşanan daha pek çok duygu durumu insanların film zevklerine ve internet aramalarına da yansıyor. Önümüzdeki yıllarda hangi filmlerin en çok aratılacağını kim bilir.