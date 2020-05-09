Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında evden çalışmayı yaygınlaştıran Google ve Facebook, bu uygulamaya yıl sonuna kadar devam edecek. Ofiste çalışan personel sayısının ancak kademeli bir şekilde artırılacağı da gelen bilgiler arasında.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 274.932 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle birçok şirket, salgınla mücadele ve salgını önleme kapsamında evden çalışma uygulamasına geçmişti. Teknoloji devleri Google ve Facebook da bu şirketler arasındaydı.

Gelen yeni bilgilere bakılırsa her iki şirket de evden çalışma uygulamasına devam etmeye hazırlanıyor. Google CEO'su Sundar Pichai, bütün personelin katıldığı bir toplantıda evden çalışma politikasının 2021 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Şirket, ofiste çalışmaya geri dönüşlerin ancak kademeli bir şekilde başlayacağını söyledi. ABD medyasında yer alan haberlere göre Facebook da çalışanlarına bu yılın sonuna kadar evden çalışma izni verecek.

Ofiste çalışma için önlemler alınacak

Ofise geri dönmek zorunda olan Google çalışanlarının bir ya da iki ay içerisinde dönebilecekleri ancak koronavirüs endişesi nedeniyle ilave önlemler alınacağı belirtiliyor. Bununla birlikte çalışanların çoğu evden çalışmaya devam edecek.

Facebook da ofislerini temmuz ayının başlarında yeniden açmayı planlıyor ancak evden çalışmak isteyen çalışanlarının 2021 yılına kadar bu isteklerini yerine getirmelerine izin verecek. Konu hakkında bir açıklama yapan Facebook sözcüsü, şirketin hangi çalışanlarını ofiste çalışmaya çağıracağının hâlâ karar aşamasında olduğunu söyledi. Sosyal medya devi, çalışanlarını ilk eve gönderen şirketlerdendi. Facebook, evde çalışma ve çocuk bakım giderleri için çalışanlarına 1.000 dolar ikramiye vermişti.

Ofis ortamında çalışan kişiler, COVID-19 salgını nedeniyle işe geri dönme konusunda endişe duyuyor. Öte yandan sorun yalnızca ofis ortamından ibaret değil. Satış mağazalarını pandemi nedeniyle kapatan Apple, ABD'de mayıs ayından bu yana hizmet vermeyen bu noktaları önümüzdeki hafta yeniden açmaya hazırlanıyor. Apple, tüm mağazaları bir anda açmayacak ve sosyal mesafe kuralları kapsamında mağazalara sınırlı sayıda müşteri alınacak. Apple'ın ABD çapında 271 mağazası bulunuyor.