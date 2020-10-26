Google, farklı görsel zevklere hitap eden üç ayrı Chrome OS duvar kağıdı koleksiyonu yayınladı ve şimdi, duvar kağıtları tüm işletim sistemleri için indirilebilir durumda.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, kendi işletim sistemi olan Chrome OS’un Canary sürümüne 3 yeni masaüstü ve 1 mobil duvar kağıdı koleksiyonu yayınladı. Her biri ayrı bir tasarım diline sahip olan koleksiyonlar, farklı göz zevklerine hitap ediyor.

Sade bir duvar kağıdı yerine biraz daha kompleks çizgilere sahip bir duvar kağıdı koleksiyonu arıyorsanız sizlere Collage’ı tavsiye edebiliriz. Matthew Hollister tarafından oluşturulan duvar kağıtları, özellikle renk dengesi açısından oldukça başarılı sayılabilir.

Collage duvar kağıdı koleksiyonundan görseller

Daha modern bir görünümlü duvar kağıtları arıyorsanız sizlere Russ Gray ve Hedof’un Chrome Canvas’ta çizmiş oldukları bu modern sanat öğesi duvar kağıtlarını önerebiliriz. Gercekçilikten uzak çizimlere sahip olan duvar kağıtları, buna rağmen iyi bir kompozisyon sunuyor.

Chrome Canvas’ta çizilen duvar kağıtları

Eğer farklı sanat akımlarına hitap eden çizimler yerine daha soyut göz yormayan bir duvar kağıdı arıyorsanız sizlere Element koleksiyonunu tavsiye edebiliriz. Üç boyutlu soyut nesneler ve renk dalgaları ile oluşturulan duvar kağıtları, oldukça estetik bir duruş sergiliyor.

Element duvar kağıdı koleksiyonundan görseller

Çoğumuz zamanımızın büyük kısmını bilgisayardan ziyade telefon ile geçiriyoruz ve dolayısı ile telefonda kullandığımız duvar kağıtları, bilgisayarda kullandıklarımızdan daha önemli olabiliyor. Bu nedenledir ki yeni Chrome OS’un duvar kağıtlarının yanında birkaç yeni mobil duvar kağıdı da yayınlandı.

Eğer yukarıda görmüş olduğunuz duvar kağıtlarını beğendiyseniz masaüstü duvar kağıtlarının tamamını buraya, mobil duvar kağıtlarının tamamını da buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Duvar kağıtları yüksek çözünürlüklü olduğundan mobil veri ile indirmenizi tavsiye etmeyiz.