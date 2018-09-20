Google, Flutter Release Preview 2 olarak adlandırdığı ve geliştiriciler için özel olarak sunduğu yeni Android sürümünü yayınladı.

Google, bugün Çin'de gerçekleştirdiği geliştirici konferansında, yepyeni Flutter geliştirici versiyonunu yayınladı. Hem iOS hem de Android için yayınlanan geliştirici sürümü Flutter Release Preview 2, bu yılın başlangıcında yayınlanan Flutter 1.0'ın yeni versiyonu.

Eğer sisteminizde Flutter kuruluysa, tek yapmanız gereken Linux'ta 'flutter upgrade' yazarak terminale komut vermek olacaktır.

Hem iOS hem de Andorid uygulamaları için yükleme boyutlarını düşüren yeni Flutter sürümü, geliştiriciler için birçok yenilik sunuyor. Siz de bu iki platforma uygulama geliştirmeyi düşünüyorsanız, buraya tıklayarak yeni sürüm hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.