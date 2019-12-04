Beta Sürümünden Çıkan Focus Mode'a Yeni Özellikler Eklendi

Digital Wellbeing uygulamaları ile kullanıcılarının hayatlarına kolaylık getiren Google, senenin ikinci çeyreğinde duyurduğu uygulama Focus Mode'u bugün beta sürümünden çıkardı. Ayrıca uygulamaya birkaç yeni ve pratik özellik de getirilmiş.

Google Digital Wellbeing araçları kategorisini yeni bir uygulama ile genişletiyor. Bugün Android için kullanıma sunulan 'Focus Mode', kullanıcıların e-posta ve sosyal medya bildirimleri gibi dikkat bozucu etkenleri engellemesini sağlıyor. Böylece kullanıcıların konsantrasyon gerektiren işlerini aksatmadan bitirmelerine yardımcı oluyor. Özellik ilk kez geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen Google I/O geliştirici konferansında duyurulmuştu ve o zamandan beri beta deneme sürümü olarak test ediliyordu.

Telefonlardaki 'Rahatsız Etmeyin' özelliğinden farkı ne?

Titreşimleri, sesleri ve görüntülü bildirimleri engelleyen 'rahatsız etmeyin modu'ndan farklı olarak 'Focus Mode', sadece belirlediğiniz uygulamaların bildirimlerini gizliyor.

Rahatsız edici ve konsantrasyon bozucu bulunan uygulamalar, Digital Wellbeing uygulamaları ayarlarından seçilebiliyor. Bu uygulamalar geçici olarak durdurulduğunda size bildirim göndermemekle birlikte, onları açmaya çalıştığınızda Focus Mode, size uygulamaların durdurulduklarına dair hatırlatmada bulunuyor.

Çalışmama planları oluşturun

Beta döneminde Google'ın söylediğine göre test geribildirimleri sayesinde uygulamaya yeni bir geliştirme eklenmiş. Bu gelişme sayesinde seçtiğiniz uygulamaların ne zaman durdurulacaklarını yönetebiliyor, uygulamalar için çalışmama vardiyaları oluşturabiliyorsunuz. Örneğin iş günlerinizin yoğun saatleri gibi. Ayrıca bir gün için işlerinizde değişiklik oldu diyelim. Oluşturduğunuz planı bozmadan istediğiniz süre içerisinde mola moduna geçerek uygulamayı devre dışı bırakabiliyorsunuz.

Google yakın zamanda Digital Wellbeing uygulama seti dışında da sağlık ve yaşam alanlarında işlev gören uygulamalar çıkarmıştı. Posta bildirim kutusu, telefon kilidi açma sayacı ve önemli bilgileri yazıcıdan çıkarma kısayolu; bu yeni özelliklerin arasında yer alıyordu. Wellbeing'in tanıtımından beri de yeni özellikler getirmeyi sürdüren Google, Family Link adındaki ebeveyn kontrol uygulaması gibi başka uygulamaları da kullanıcıların beğenisine sundu.

Google'ın yaptığı açıklamaya göre Focus Mode'un yeni versiyonu beta sürümünden çıktı ve uygulama, Digital Wellbeing'i destekleyen telefonlar tarafından kullanılabilecek.