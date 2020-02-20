977 farklı yazı stilinden oluşan geniş kütüphanesiyle ilgili analizlere sahip olan Google Analytics, Google Fonts'ta bulunan yazı stillerinin toplamda ne kadar görüntülendiğini gözler önüne seriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google; arama motoru ve akıllı telefonlara sunduğu Android işletim sisteminin yanı sıra, onlarca hizmete daha sahip. Bu bağlamda şirket; Gmail, Google Fonts, Google Analytics gibi hizmetler de veriyor ve bu hizmetleriyle hem tüketicilerin hem de geliştiricilerin yaşamlarını kolaylaştırıyor.

Google'ın Analytics isimli hizmeti, pek çok internet kullanıcısı tarafından zaten biliniyor. Bu hizmeti kullanarak, internetteki hemen her şey ile ilgili analizlere ulaşabiliyorsunuz. Örneğin Türkiye'de son dönemlerde hangi internet aramalarının yapıldığı, şehirler bazına inerek Google Analytics ile izlenebiliyor. Şimdi sizlere, Google Analytics'te bulunan etkileyici bir analizden bahsedeceğiz.

Google'ın tüketicileri çok ilgilendirmeyen ancak geliştiriciler için hayati olan bir hizmeti var. Google Fonts olarak isimlendirilen bu hizmet, 977 adet ücretsiz ve lisanslı bir şekilde sunulan yazı stillerinden oluşuyor. Geliştiriciler, Google Fonts bünyesinde bulunan yazı stillerini seçerek internet sitelerine ya da geliştirdikleri mobil uygulamalara ekleyebiliyorlar. İşte bu noktada devreye Google Analytics giriyor ve geliştiricilerin işlerini bir hayli kolaylaştırıyor.

Google Analytics, diğer analizlerinin yanı sıra Google Fonts'ta bulunan yazı stillerinin de anlık analizini tutuyor. Geliştiriciler, ilgili sayfaya eriştiklerinde kullanıcıların en çok gördükleri yazı stillerini detaylı olarak inceleyebiliyorlar. Google Analytics, Google Fonts'un sahip olduğu 977 yazı stili için tek tek sonuç gösterebilecek kadar detaylı bir şekilde çalışıyor.

Görüntülenen toplam yazı stili sayısı

Yukarıdaki sayı, rastgele basılmış rakamlardan oluşmuyor. Google Analytics'te yer alan verilere göre Google Fonts'ta bulunan yazı stilleri, bugüne dek toplamda 36 trilyon 308 milyar 194 milyon 835 bin 366 kez görüntülenmiş durumda. Bu görüntülenme sayısı, her saniye artmaya devam ediyor.

Google Analytics'te yer alan verilere göre kullanıcıların çok büyük bir bölümü, yine Google'ın farklı bir hizmeti olan Chrome aracılığıyla bu fontları görüntüleme imkanı yakalamışlar. Buna göre toplam görüntülemenin 23.3 trilyon kadarı Google Chrome, 6.15 trilyon kadarı ise Safari aracılığıyla gerçekleştirilmiş durumda. Geriye kalan görüntülemeler ise Firefox ve diğer internet tarayıcıları sayesinde gerçekleştiriliyor.

Kullanıcıların söz konusu yazı stillerine en çok eriştiği tarayıcılar şu şekilde sıralanıyor

Google Analytics'in Google Fonts ile ilgili analizleri, kullanıcıların en çok tercih ettikleri işletim sisteminin Linux olduğunu da gözler önüne seriyor. Bu noktada kafanız karışmış olabilir ancak bu durumu şöyle izah edebiliriz; Android işletim sisteminin temeli, Linux'a dayanıyor. Google, söz konusu analizleri ortaya çıkarırken Android işletim sistemini de Linux'un içerisine dahil ediyor ve böylelikle listenin birinci sırasında Linux yer alıyor.

Linux'un ardından en çok tercih edilen işletim sistemi Windows

Google'ın analizlerine göre Google Fonts'ta bulunan yazı stillerinin 38 trilyonluk görüntülenme sayısının 15.3 trilyonu, Linux aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Windows üzerinden Google'ın yazı stillerinin görüntülenme sayısı ise 8.87 trilyon olarak kayıtlara geçmiş durumda. Windows'u ise Apple takip ediyor. Şirketin iPhone ve macOS işletim sistemiyle çalışan bilgisayarlarının Google'a ait yazı stillerini görüntüleme sayısı ise toplamda 9,94 trilyon.

Kullanıcıların en çok görüntülediği yazı stili "Roboto"

Google Analytics, dünya üzerinde en çok görüntülenen yazı stilinin Christian Robertson tarafından geliştirilen "Roboto" olduğunu açıklıyor. Roboto, bugüne dek toplamda 10 trilyondan fazla görüntülenmiş. Aslına bakacak olursak bu istatistiğin zaten beklenen bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Android, uzunca bir süredir Roboto'yu varsayılan kullanıyor. Dolayısıyla Linux kategorisinde yer alan Android'e ait yazı stilinin diğerlerine oranla daha çok görüntülenmiş olması gayet normal.

Roboto, geçtiğimiz bir yıllık süreçte de görüntülenme sayısını bir hayli artırmış durumda. Google Analytics verilerine göre Roboto, geçtiğimiz yıl yüzde 10 oranında daha fazla görüntülenmiş. Bu da kullanıcıların, Android ve Linux'u daha fazla kullanmaya başladığını gösteriyor. Roboto'nun ardından gelen Open Sans, bir gün Roboto'yu geçer mi bilinmez ancak listenin üçüncü sırasından itibaren hiçbir yazı stilinin zirveye oynama ihtimali yok gibi görünüyor.