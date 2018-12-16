Android cihazlarda sınırsız fotoğraf/video depolaması sunan Google Fotoğraflar, bazı videolar için artık sınırlı depolama sunacak.

Android cihazlarımızda bulunan ve fotoğraflarımızı yedekleyerek olası bir dosya kaybı durumunda hayat kurtaran Google Fotoğraflar, desteklenmeyen video formatlarını sınırsız bir şekilde yedekleme desteğini kullanıcılarından geri çekti. Bu haftanın başında Google, Fotoğraflar uygulamasında desteklenen formatları tekrar açıkladı.

Fotoğraflar uygulamasında desteklenen video formatlarını ".mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts, and .mkv" olarak belirleyen Google, bu formatların dışındaki video dosyaları için sınırsız depolama imkanını sağlamıyor. Kullanıcıların büyük çoğunluğu bu güncellemeden etkilenmezken, ileri seviye kullanıcıların canı oldukça sıkılacak gibi duruyor.

İleri seviye kullanıcıların sıklıkla kullandığı; VOB formatı, fotoğrafların ve videoların işlenmemiş/sıkıştırılmamış hali olan RAW formatı dâhil olmak üzere daha birçok format artık Google Fotoğraflar tarafından yedeklenmiyor. Bu dosyaların yedeklenmesini isteyen kullanıcıların ise Google'ın ücretli bulut uygulaması Google One'ı satın alması tavsiye ediliyor.