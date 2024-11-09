Google Fotoğraflar, paylaşılan albümlerdeki etkinlikleri takip etmeyi kolaylaştıracak yeni bir 'Güncellemeler' bölümü sundu.

Google Fotoğraflar, paylaşılan albümlerdeki aktiviteleri takip etmek için yeni bir "Güncellemeler" bölümü sunuyor. Yeni gelecek olan bu özellik paylaşılan albümlerdeki değişiklikleri ve konuşmaların güncellemelerini tek bir bölümde topluyor olacak.

Güncellemeler, kullanıcıların paylaşılan albümleri ve grup konuşmalarını daha kolay bir şekilde izlemesine olanak tanıyacak.

Güncellemeler bölümüyle aktiviteler kronolojik sırayla karşımızda

Yeni "Güncellemeler" bölümü, paylaşma butonunun yerine geçen bir zil simgesine dokunarak erişilebiliyor olacak. Bu bölümde etkinlikler kronolojik sıralamayla sunulacak. Ayrıca, "bugün, dün, bu hafta, bu ay ve daha fazlası" gibi seçeneklerle daha önceki etkinliklere göz atılabilecek. Google, bu sayede kullanıcıların albümleri, grupları ve konuşmaları daha hızlı ve erişilebilir şekilde takip edebileceğini belirtiyor.

Paylaşılan albümlere erişmek isteyenler için yeni "Koleksiyonlar" bölümü de devreye giriyor. Bu bölüm sayesinde albümler daha düzenli ve erişilebilir hale gelecek. Yeni "Güncellemeler" sayfası, Android ve iOS platformlarında kullanılmaya başlanacak. Özelliğin tüm kullanıcılara ulaştırılması birkaç hafta sürebilir.