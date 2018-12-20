Google Fotoğraflar'ın Canlı Albüm Limiti İkiye Katlanıyor

Google, Fotoğraflar uygulaması içerisinde bulunan Canlı Albüm özelliğindeki maksimum fotoğraf limitini 10 bin iken 20 bin sayısına yükseltiyor.

Google Fotoğraflar, içerisinde kullanıcılar için güzel denebilecek birçok özelliği ve yapay zeka ile oluşturulan albümleri de içerisinde bulunuyor. İşte bunlardan biri olan Canlı Albüm, daha öncesinde en fazla 10 bin olan fotoğraf limitini ikiye katlayarak 20 bin limitine çıkarıyor.

Otomatik olarak oluşturulan albüm, Google Fotoğraflar içerisinde en çok kullanılan sekmelerden biri olarak kayıtlara geçmiş durumda. Makine öğrenmesi ile çalışan albüm, otomatik olarak gün içerisinde ya da belirli bir zaman dilimi içerisinde çekilmiş fotoğrafları bir albüm içerisinde topluyor.

Her ne kadar 10.000 fotoğraf gibi bir limit bir çok kullanıcı için aşılması zor olsa da, telefonların da depolama alanlarının artması ile birlikte artık aşılmaya başlandı ve bu durum bazı kullanıcılar için şikayet konusu oldu bile. Google ise bu konuya basit bir şekilde bulunan limiti artırmak ile çözüm getirdi.

Canlı Albüm, Google Fotoğraflar uygulaması içinde tüm cihazlar için kullanılabilir durumda. Android ve iOS kullanıcıları uygulamayı mağaza üzerinden indirebilir, ve indirip kullandığınız takdirde web sitesi üzerinden de fotoğraflarınıza erişebilirsiniz.