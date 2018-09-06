G Suite, yöneticiler için yeni bir beta uyarı merkezi getirdi. Yöneticilerin güvenlik düzeyini ve kontrolünü oldukça arttıracak bu yeni özellik, tehditleri anında bildirecek.

Güvenlik bu günlerde hiç olmadığı kadar önemli. G Suite de “Güvenlik Anahtarı”nı getirerek ve son aylarda yeni bir güvenlik merkezi ekleyerek aynı fikirde olduğunu kanıtladı. Google, kurumlar için Android kullanımının yönetimini kolaylaştıracak yeni bir beta uyarı merkezi başlattı.

Google, Android cihazları için iş odaklı uygulamalarını iyileştirirken; kurumsal yöneticiler de artık yeni uyarı merkezini test edebiliyor. Yeni uyarı merkezi, G Suite’te önemli bildirimlerin, uyarıların ve eylemlerin; tek ve kapsamlı görünümünü sunuyor. Bu uyarılar bir liste halinde karşınıza çıkıyor. Listede yer alan her simge ve yanındaki satırda gelen uyarı hakkında bilgiler yer alıyor. Aynı zamanda burada uyarının hangi kategoriden veya hangi üründen kaynaklandığına dair açıklamalar yer alıyor.

G Suite’in bu yeni özelliğinde 3 çeşit özel uyarı tipi yer alıyor. Bunlar: “Google İşlemleri”, “Gmail Kimlik Hırsızlığı ve Spam” ve “Mobil Cihaz Yönetimi”.

Google İşlemleri, Google’ın kuruluşunuzun güvenliği için G Suite hizmetlerini etkileyecek gizlilik problemlerini araştırdığı ve bilgi verdiği kısım. Gmail Kimlik Hırsızlığı ve Spam; bağlantılar ve etkilenen alıcı listesi dahil olmak üzere, kullanıcı tarafından bildirilen kimlik avı verilerini bildiriyor. Mobil Cihaz Yönetimi ise şüpheli davranışlar sergileyen veya güvenliği ihlal edilmiş cihazlar hakkında bilgi sağlıyor.

Bunların yanı sıra bildirimler; güvenlik tehditleri, izleme ve kritik sistem uyarıları olarak kategorize ediliyor ve yöneticilerin sorunlarıyla ilgili entegre çözümler sunuyor. Google aynı zamanda Android cihazlara iş için kurulumu da kolaylaştırıyor. Şirkete ait cihazlar sisteme kaydedildiğinde, yöneticilerin hangi uygulamaların yüklü olduğu, ağ ayarları ve güvenlik seçenekleri üzerinde tam kontrolü oluyor.