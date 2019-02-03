Google, gelecek ay Inbox uygulamasını sonlandıracağını açıklamıştı. Bazı kaynaklardan gelen bilgilere göre, teknoloji devi bu platformu Gmail uygulamasının, Android için olan özelliklerini geliştirmek için kullanacak.

Arama motoru devi Google, Inbox uygulamasını artık kullanmayacağını duyurdu. Bunun üzerine bu platformu, Gmail için yeni özellikleri test etme amaçlı kullanabileceğini açıklayan şirket, başarılı bulunan özellikleri Gmail platformuna taşıyacak.

Bazı kaynaklardan yayılan haberlere göre Google, test işlemlerine çoktan başladı bile. Google'ın Gmail'i hedefleyerek geliştirdiği özelliklerden birinin adı "Bundles". Bu özellik, birbirine benzeyen mailleri bir grupta toplamaya yardımcı oluyor. Bu sayede benzer içeriklerdeki mailleri, ortak bir başlık altında toplamaya imkan veren "Bundles", tek bir maille grupta yer alan tüm maillleri cevaplamaya, tek bir hareketle tüm grubu silmeye yarayan kullanışlı özellikler içeriyor.

Şirketin test ettiği bir diğer özelik de "pin" ismini taşıyor. Pin sayesinde daha sonra okunmak veya takibe alınmak istenen mailler, işaretlenerek bir araya toplanıyor. Hızlı bir kulanım açısından, dilendiği zaman ekranın üstünde yer alacak "pin" işareti seçilerek, tüm seçilmiş maillere ulaşılıyor. Bu sayede acil durumlarda kolaylıkla önemli mailere ulaşılabilmesi, topluca yanıtlanabilme imkanı olması ve eğer istenirse hızlıca mailbox'un temizlenebilmesi hedefleniyor.

Google'ın ortaya çıkan bu özellikleri tam olarak ne zaman Gmail üzerinde kullanmaya başlayacağı veya hangi özelliklerin kullanıcılara sunulacağı şu an için bilinmiyor.