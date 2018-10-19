Google, gerçekleştirdiği duyuru ile geliştiricilerin uygulama paketleri sayesinde daha düşük dosya boyutlarında daha gelişmiş uygulamalar yayınlayabileceklerini, abonelikler hakkında daha fazla kontrole sahip olabileceklerini ve dahasını duyurdu.

Google Playtime 2018 etkinliğinde önemli bir açıklama gerçekleştiren Google, geliştiricilerin daha küçük dosya boyutlarında daha gelişmiş uygulamalar sunabilecekleri yeni uygulama yayınlama biçimi olan uygulama paketlerini duyurdu. Binlerce uygulama paketi, dosya boyutlarının %35 kadar küçülmesini zaten sağlamıştı. Ayrıca uygulama paketleri Android Marshmallow ile çalışan cihazlarda hiçbir geliştirici çalışması gerektirmeden indirme sırasında %8, cihaz depolama alanında ise %16 yer tasarrufu sağlayacak.

Bununla birlikte artık Google Play’in Anlık Uygulamalar hizmeti, premium ürünler ve ön kayıt formları için de kullanılabilecek. Bu sayede kullanıcılar herhangi bir uygulama resmen yayınlanmadan önce deneme fırsatı bulabilecekler. Google ayrıca geliştiricilerin abonelik sistemlerini daha kolay yönetmeleri için de çalışıyor. Google, geliştiricilere kullanıcıların aboneliklerini iptal etmeleri yerine durdurma seçeneği sunma, ayrıca abonelikten çıkan kullanıcılara da promosyon tekliflerinde bulunma imkanı tanıyacak.

Google ayrıca Play Console’da da önemli değişiklikler gerçekleştiriyor. Bu değişiklikler, geliştiricilerin uygulama hakkındaki verileri daha iyi ve ayrıntılı bir şekilde görüntüleyebilmesini sağlıyor. Ayrıca geliştiriciler yeni Uygulama içi Güncelleme özelliği ile kullanıcılar uygulamadan çıkmadan tam ekrandayken uygulamayı güncelleyebilecekler. Google, Play politikalarının daha iyi anlaşılması için Uygulama Başarısı Akademisi adında etkileşimli programlar başlattı.