Google, arabanıza yapay zekâ getirmeyi planlıyor. Dijital asistan Gemini, Google Asistan'ın yerine Android Auto'ya entegre edilebilir.

Yapay zekâ devrimine öncelik eden şirketlerden biri olan Google, bu kapsamda Gemini ismini verdiği modelleriyle karşımıza çıkıyordu. Gemini, aynı zamanda dijital asistan olarak da cihazlarda yerini almaya başlamıştı. Teknoloji devinin birçok hizmetine Gemini’ı getirdiğini görmüştük.

Şimdi ise edinilen bilgiler, yapay zekâ modelinin yakında otomobillerde de kullanılmaya başlayacağını gösterdi. Android Authority’nin aktardığına göre Gemini, Android Auto’ya gelebilir.

Android Auto üzerinden Gemini Live'ı kullanılabilecek

Android Auto’nun son sürümünde keşfedilen ipuçları, hizmetin çok yakında Gemini desteği kazanabileceğini ortaya koydu. Android Auto, telefonunuzu aracınızın multimedya ekranına entegre etmenizi sağlıyordu. Böylece uygulamalarınıza direkt olarak bu ekrandan erişebiliyor ve telefondaki birçok işlevi yerine getirebiliyordunuz.

Normalde Android Auto’ya Google Asistan entegre edilmişti. Ancak Google, son zamanlarda Google Asistan’ı çok daha gelişmiş olan yapay zekâ modeli Gemini ile değiştiriyordu. Bu yüzden Android Auto’da da böyle bir şey yapılması pek şaşırtıcı değil.

Android Auto’ya Gemini’ın gelişi, sürücülerin çok daha iyi bir deneyim yaşamasını sağlayabilir. Yapay zekâ desteği sayesinde gerçek zamanlı olarak sorularınızı yanıtlayabilir, size araç sürerken çok yardımcı olabilir.

Desteğin ne zaman geleceği konusunda henüz bir bilgi yok. Kesin gelecek de diyemeyiz. Sızıntıda Gemini Live’ın ekleneceği söyleniyor. Bu versiyon, şu an için Gemini Advanced aboneleri için var. Yani ücretli. Bu yüzden Gemini’ın Android Auto’ya geldiğinde sadece ücretli kullanıcılar tarafından kullanılabildiğini görebiliriz.