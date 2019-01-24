  • Google, Gizemli Fuchsia OS İçin Apple’ın Mühendisini Transfe

Google, Gizemli İşletim Sistemi Fuchsia İçin Apple’ın Mühendisini Transfer Etti

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Google’ın gizemli işletim sistemi Fuchsia’nın gelişiminden sorumlu ekibine, Apple’ın yüksek seviyeli mühendislerinden Bill Stevenson da dahil olacak.

Google’ın yeni işletim sistemi olması beklenen ve bir noktada Android’in yerini alacağı düşünülen Fuchsia işletim sistemi hakkında çok az bilgimiz var. Firmanın bu işletim sistemi üzerinde, en azından 2016 yılından bu yana çalıştığını biliyoruz. Yine de sistem hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz.

Stevenson, 15 yıldır Apple’da görev yapıyordu. Mac/Windows Program Yönetimi Kıdemli Yöneticisi olarak görev yapan Stevenson, geçtiğimiz altı yılda macOS Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra ve Mojave’nin yayınlanmasında görev aldı.
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Stevenson’un Google’daki rolü henüz belli olmasa da özgeçmişine baktığımızda görece daha yüksek kademe bir görevi olacağı kesin. Stevenson’un Chris McKillop’un Fuchsia üzerinde çalışan ekibine katılması bekleniyor. McKillop da daha önce Apple, Palm ve Jawbone’da çalışmıştı.
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Google’ın Fuchsia işletim sistemi, Android gibi Linux tabanlı olmayacak. Yeni işletim sistemi, Zircon adlı mikrokernellerden oluşan bir sistem üzerinden çalışacak. Yeni işletim sistemi telefonlarda, dizüstü bilgisayarlarda ve internet etkileşimli cihazlarda (akıllı arabalar, IoT gibi) kullanılabilmesi için farklı platformlarda çalışabilecek şekilde hazırlanıyor. Fuchsia’nın 3 yıl içerisinde piyasaya çıkması ve 5 yıl içinde de Android’in yerini alması bekleniyor. Yine de gerçekleri zaman gösterecek.
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Kaynak : https://www.androidpolice.com/2019/01/23/google-hires-high-ranking-apple-engineer-to-launch-mysterious-fuchsia-os/
Etiketler: apple, google, fuchsia
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