Teknoloji devi Google’ın bugün gerçekleştirdiği Google I/O etkinliğinde gösterdiği yenilikler arasında kullanıcıların gizliliğini korumalarını sağlayacak bazı özellikler de yer aldı. Kullanıcılar, artık tarayıcı geçmişlerini daha kolay silebilecek, Haritalar ve Fotoğraflar’da yeni ve önemli seçeneklere sahip olacak.

Google, yeni teknolojilerini ve ürünlerini tanıttığı Google I/O etkinliğini, 2020 yılındaki iptal olan etkinliğin ardından bu yıl yeniden düzenledi. Google’ın etkinlikte gösterdiği yeniliklerden birisiyse gizlilik konusunda oldu. Google, kullanıcılarının gizliliğini artırmaya yönelik kullanıma sokacağı bazı yenilikleri tanıttı.

Google, gizlilik yeniliklerini göstermeden önce “Kişisel verilerinizi asla başkasına satmayacağız” sözünü verdi. Bunun ardından gösterilen ilk yenilik, Google’daki aramalarınızı daha kolay bir şekilde silmenizi sağlayacak yenilik oldu. Artık Google’da profil resminize tıkladıktan sonra karşınıza çıkan seçeneklerden birisi, “Son 15 dakikayı sil” seçeneği olacak.

Google Haritalar ve Fotoğraflar’a da gizlilik geliştirmeleri gelecek:

Gösterilen bir diğer yenilikse Google Haritalar tarafındaydı. Google Haritalar, bugüne kadar ziyaret ettiğiniz yerleri kaydediyordu. Google’ın bunu yapmasını engellemekse artık çok daha kolay olacak. Haritalar uygulaması üzerinde doğrudan Zaman Çizelgesi sayfası üzerinde Konum Geçmişi seçeneğine basarak bu hizmeti açıp kapayabileceksiniz.

Google’ın gizlilik konusunda tanıttığı son yenilik, şimdilik Pixel akıllı telefon kullanıcılarını ilgilendirse de gelecekte tüm Android kullanıcıları için yayınlanacak. Kullanıcılar, Google Fotoğraflar uygulaması üzerinde “Kilitli Dosya” oluşturarak fotoğraflarının hem Fotoğraflar’da hem de diğer uygulamalarda gözükmesini engelleyebilecek. Fotoğrafları görüntülemek için kullanıcıdan parmak izi veya şifre gibi onaylar alınacak.