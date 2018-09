Google'ın düşük bütçeli cihazlar için geliştirdiği Android Go, bir yıl kadar önce yayınlanmıştı. Android Go ile beraber geliştirilen Google Go ve Google Maps Go, toplamda 20 milyon indirmeye ulaştı.

Her akıllı telefon üreticisinin bir amiral gemisi modeli bulunuyor. Bununla beraber her kesime hitap edebilmek için bütçeye uygun, düşük özelliklere sahip cihazlar da üretiyorlar. Bu düşük özelliklere sahip cihazlara, marketteki sıradan uygulamaları yüklediğinizde, cihaz uygulamayı ya çalıştırmıyor ya da çalıştırsa da kullanırken sizi tatmin etmiyor. İLGİLİ HABER Samsung'un Android Go'lu İlk Telefonu Galaxy J2 Core Tanıtıldı Bu sorunun farkına varan Google, geçtiğimiz yıl içerisinde Android'in basitleştirilmiş sürümü Android Go'yu yayınlamıştı. Aynı zamanda sadece basite indirgenmiş bir işletim sistemi yayınlamamış, bu işletim sisteminde, sıradan uygulamaların akıcı bir şekilde çalışacak versiyonlarını (Maps Go, Gmail Go, Asistan Go, Google Go vb.) da markete eklemişti. Bugün itibariyle Google Go ve Google Maps Go, ayrı ayrı, 10 milyon indirmeyi aştı ve aynı zamanda 10 milyon barajını aşan ilk Go uygulamaları oldu. Android'in Go sürümü ilk olarak Android Oreo ile beraber bir sene kadar önce yayınlanmıştı. Google, geçen ay içerisinde yaptığı bir açıklamada, Android Pie için de basite indirgenmiş bir versiyonun (Android Go gibi) piyasaya sürüleceğine dair söz vermişti. Çıkacak yeni sürümün; 500 MB daha az yer kaplayacağı, işletim sisteminin daha hızlı açılacağı ve veri tüketiminin takip edilip izlenmesine olanak sağlanacağı edinilen bilgiler arasında.

