Google, Google Fotoğraflar’da iki Yeni Özelliği Test Ediyor

Google, fotoğraf uygulaması olan Google Fotoğraflar’da iki yeni özelliği test ediyor.

Google, sunduğu farklı tarzdaki uygulamalar ile hayatı bizler için kolaylaştırıyor. Bu noktada daha etkili fotoğraflar için manuel bokeh ve color pop isimli iki yeni özelliği test eden Google Fotoğraflar, daha öncesinde de color pop üzerinde çalışmıştı. Ancak bu süreci uzatan platform, color pop üzerinde tekrar duruyor.

Bildiğiniz gibi bokeh efekti; belirlediğiniz bir nesneyi ön planda tutarak arka alanı buğulandırma işlemine dayanıyor. Özellikle son dönemlerin aranılan özelliklerinden olan efekt, Google Fotoğraflar’ın da ilgisini çekmiş durumda. Color pop ise temelde bokeh efekti gibi bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Siyah beyaz yaptığınız resimde belirlediğiniz alanı renkli olarak bırakacağınız uygulama da bokeh efekti kadar ilgi ile karşılanıyor.

Bu iki özelliğin üzerine eğilen Google Fotoğarflar, aslına bakacak olursanız iki efekt için de benzer bir alt yapıyı kullanıyor. Şu an için test aşamasında olan özellikler, yayınlandığı takdirde Android kullanıcıları tarafından beğeni ile kullanılacaktır.