Google'ın fotoğrafçılarla çok da iyi ilişkilere sahip olmadığını biliyoruz. Ancak şirket bugün, görüntü sahiplerinin ilgisini çekmek için ufak bir önlem açıkladı.

İnternet devi, artık Google Görseller'de gösterdiği fotoğraflarda içerik oluşturucularının isimlerini ve metadata'larını göstereceğini açıkladı. Gelecek haftalarda da telif hakkı metadata'larını getireceğini belirten Google, böylece kullanıcıların fotoğrafı çeken kişinin kim olduğunu ya da fotoğrafın hakkının kimde olduğunu daha rahat görebileceklerini söyledi.

Bu bilgilere ulaşmak için her görüntüde ortaya çıkan "üç nokta"ya basmanız ve "resim hakları (image credits)" na tıklamanız yeterli olacaktır.

Google bu girişim için iki kuruluşla anlaştı. CEPIC (Center of the Picture Industry) ve IPTC (International Press Telecommunications Council). Bu kuruluşlar Google'a fotoğrafların daha iyi kullanılmasının ve fotoğraf ajanslarının, yayıncıların haklarının korunması konusunda yardımcı olacak.

Bu haber Google'ın arama tabanlı uygulamalarını yenileyeceğini açıklamasından birkaç gün sonra geldi. Yani şirketin kendini yenilemek için çalıştığını söylemek yanlış olmaz.