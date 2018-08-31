Google Görseller'de ‘Turkey’ Aramasıyla Çıkan Tuhaf Sonuç

Yıllardır her türlü derdimizde baş danışmanlığımızı üstlenen arama motoru Google’daki “manipülasyon” söylentileri, son dönemde oldukça fazla gündeme geliyor. Google Görseller üzerinde “Turkey” araması yapıldığında karşınıza Türkiye’yle ilgili çıkan görsellerin oranı sadece yüzde 7.

Bu hafta başından bu yana ABD Başkanı Donald Trump, Google başta olmak üzere sosyal medyanın -genel tabirle internet medyasının- kontrolünü elinde bulunduran Facebook ve Twitter gibi şirketlere yükleniyor. Trump, kendisiyle ilgili iyi haberlerin arama sonuçlarında gizlendiğini, kötü haberlerin öne çıkartıldığını söylüyor. Binlerce kilometre uzaktan baksak bile Google ve diğer devlerin Trump’u çok da sevmedikleri aşikar bir durum. Hatta Facebook, seçim sürecinde Trump’ın politikalarını destekleyen reklamlara engel olmadığı için her geçen gün daha da pişman oluyor.

Tablonun geneline baktığımızda internet medyasının “manipülasyon” mücadelesine kanıt olarak sadece Trump’ın söylemleri göz önünde bulundurulamaz. Yalan haberler başta olmak üzere; toplumu kutuplaştıran, bireysel silahlanma oranlarını arttıran, dini ayrıştırıcı bir unsur olarak yansıtan içeriklerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Sizi rahatsız eden bir sosyal medya hesabını en geç 1 hafta içinde kapatabilen dev şirketler, bu tip kitlesel algı operasyonlarına nedense hiç engel olamıyorlar.

Google’ın Görseller servisinde yapılan aramaları değiştirdiğini biliyoruz. Hizmetin ardındaki algoritmalar sürekli güncelleniyor, arama sonuçlarında “iyileştirme” yapıldığı söyleniyor. Bu durumla ilgili olduğuna dair ortada net bir kanıt bulunmasa da Google Görseller'de yapılan “Turkey” aramasının sonuçlarının büyük oranda değiştiğine şahit olduk.

Elbette Türk vatandaşları ülkemizi genelde "Turkey" şeklinde aratmıyorlar. Peki bir yabancı, ülkemizi tanımak isteyen, bunun için hemen hemen herkesin yaptığı gibi önce Google Görseller servisini kullanan birisi nasıl bir tabloyla karşılaşıyor dersiniz?

Sonuç: %93 oranında hindi, sadece %7 oranında Türkiye ile ilgili görseller:

*Bu oran, arama sonuçlarında örneklem olarak seçilen ilk 100 görsele aittir, tipik değildir, zaman içerisinde değişebilir.

Google’ın arama sonuçlarını güncellemesiyle, Turkey arama sonuçlarının kasıtlı olarak değiştirilmesi bir komplo teorisinden öteye geçemez. Yabancı birisinin, özellikle dilimizi ve kültürümüzü tanımayan birisinin bizi Türkiye şeklinde aramasını bekleyemeyiz. Bu bir Türk’ün, Almanya’yı “Deutschland” şeklinde araması gibi bir durum olurdu. Almanya’yı merak eden bir Türk, kaç kez Deutschland araması yapmıştır? Eminiz ki Almanya aramaları açık ara daha baskındır. Bunu Google Trendler aracılığıyla da kontrol edebiliriz.

Bu durum uzaktan da olsa Türkiye’nin internete yansımasını etkileyen bir tabloyu ortaya koyuyor. Hristiyan kültüründe önemli bir yere sahip olan hindi ile Türkiye’nin karıştırılmasını engellemek ise Google’ın görevi.

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