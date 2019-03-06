Google'ın arama sonuçlarında görsel arama yapmamıza olanak sağlayan Google Görseller, yeni bir reklam şeklini test etmeye başladı.

Satın almak istediğimiz bir ürünü ararken muhtemelen ilk başvuracağımız site Google olacaktır. Bu ürün; kıyafet, aksesuar, mobilya veya çanta gibi daha görsel bir ürünse Google Görseller’e iyi bir alternatif olabilir. Google, bu durumu fırsata çevirerek yeni reklam stratejisini hayata geçirmeye başladı.

Daha önce de Google Görseller’de alışveriş için reklamlar kullanılıyordu. Gelen yenilikle birlikte reklamverenler, sponsorlu reklamlardaki birden fazla ürünü arama sonuçları arasında vurgulayabilecek. Google, şu anda bu reklam türünü test ediyor. Bu yüzden bu küçük ve rastgele test grubunun bir parçası değilseniz henüz bu reklamları göremeyebilirsiniz.

Platforma eklenecek yeni özellikle birlikte Google Görseller'de çeşitli aramaların görsel sonuçlarında sponsorlu ürünlerin üzerine gelebilecek ve fiyat, marka ve diğer bilgileri görebileceksiniz. Yeni reklam sistemine ileriki dönemlerde daha fazla kategorinin eklenmesi planlanıyor.

Reklamverenler artık reklamlarını, markalarını ve ürünlerini görsel bir şekilde aktarabilecek. Resimler, açıklamalar ve promosyonlar da Google Görseller'de kullanıcılara sunulacak. Google ayrıca perakendecilerin, bilgileri potansiyel müşterilere gösterebilmeleri için ücret talep etmeden ürün verilerini sunmalarına izin verecek.