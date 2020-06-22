Arama devi Google, insanların internetteki arama sonuçları hakkında doğru bir yargıya varabilmesi için yepyeni bir özellik geliştirdi. Geliştirilen yeni özellik sayesinde Google Görseller arama sonuçlarında ortaya çıkan bir görselin doğru olup olmadığı belirlenecek.

Dünyanın en büyük arama motoru konumunda bulunan Google, bünyesine yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şirket tarafından arama motoruna eklenen son özellikse doğrulama kontrolü (fact checking) oldu.

Google Görseller arama sonuçları için getirilen doğrulama kontrolü özelliği, insanların internette gördükleri şeyler hakkında daha doğru yargılara varabilmesine yardımcı olacak.

Google görseller için doğrulama kontrolü:

Şirket, blog sayfasında yayınladığı yazıda “Fotoğraflar ve videolar, insanların dünyada neler olduğunu anlaması için olağanüstü yollar ancak görsel medyanın özellikle bir görselin bağlamı, doğruluğu ve kökeni konusundaki sorgulamalar konusunda eksik yönleri bulunuyor” ifadelerini kullandı.

CNET’te yer alan habere göre Google Görseller’de yaptığınız bir aramada bazı sonuçlara ait küçük resimlerde bir doğrulama kontrolü etiketi görebilirsiniz. Google kullanıcıları, görselin üstüne tıkladıklarında doğrulama kontrolünün bir özetiyle karşılaşacaklar. Ayrıca bu etiketler sadece görsellerde değil belli görseller hakkındaki makalelerde ve içerisinde görsel barındıran yazılarda da ortaya çıkabilir.

Doğrulama kontrollerinin kim tarafından yapılacağı konusunu da açıklayan Google, sonuçlar sayfasında beliren etiketlerin Google’ın spesifik kriterlerini karşılayan bağımsız ve yetkili kaynaklar tarafından yapılacağını ifade etti.

İnternetteki bilgilerin doğruluğu konusundaki tek girişimi bu olmayan Google’ın üst kuruluşu Alphabet, şubat ayında Assembler adını verdiği aracını tanıtmıştı. Bu araç, bir görselin gerçek mi yoksa üstünde oynamalar mı yapıldığını belirlemeye yardımcı oluyor. Alphabet tarafından geliştirilen Assembler, gazetecilerin ve doğrulama kontrolü yapan kişilerin 'deepfake' ve manipülasyonlarla savaşması için tasarlandı. Assembler hakkında daha fazla bilgi almak için projenin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.