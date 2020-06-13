Google, verilerinizi saklayabileceğiniz bir program üzerinde çalışıyor. Oluşturduğunuz 4 haneli PIN ile koruduğunuz verilerinizi, diğer programların kullanımından tamamen arındırıyorsunuz. İzole edilmiş veriler, programın silinmesiyle beraber telefonunuzdan da tamamen silinecek.

Microsoft, özel ve gizli verilerinizi saklamak için OneDrive üzerinde Kişisel Kasa adlı uygulamaya sahip. Dışarıyla paylaşmaktan çekindiğiniz bilgileri orada toplayabilir ve şifre yardımıyla kolayca koruyabilirsiniz.

Özel dosyalarınızı Android cihazınızda da saklamak istiyorsanız Google bu işe bir çözüm üretmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Benzer bir uygulamayla kullanıcılarına tercih hakkı tanıyan Google, Dosyalarım uygulamasına bir Güvenli Klasörler'i ekleyecek. Bu programla kişisel klasör ve bilgilerinizi PIN yardımıyla kilitleyebilecek ve diğer uygulamalarının kullanımına tamamen kapatacaksınız.

Güvenli Klasörler’de özel verilerinizi saklayabilirsiniz:

Dosyalarım’da bulunacak bu yeni Güvenli Klasörler, önceden belirlediğiniz bir PIN yardımıyla korunacak. Korumak istediğiniz fotoğraf, ses dosyası ve belgelerinizi içine atabilecek ve sadece sizin tarafınızdan girilebilmesi için bir şifre oluşturacaksınız. Programın içine atılan verilere şifreniz olmadan ulaşamayacağınız gibi diğer programların da bu verilere erişimini kapatmış olacaksınız.

4 haneli PIN ile üst düzey bir koruma sunulduğunu söyleyen Google'a göre şifrenin unutulması durumunda bu verilere ulaşamayacaksınız. Yani parolanızı hatırlamadığınız durumda herhangi bir parola kurtarma özelliği bulunmuyor. Tekrar kullanabilmek için uygulamayı silip tekrar yüklemeniz gerekiyor. Uygulama silinirse de içinde sakladığınız veriler uygulama ile birlikte silinecek.

XDA-Developers'ta paylaşılan v1.0.315 versiyonlu uygulama, henüz tüm kullanıcılara ulaşmış durumda değil. Eklenilen görüntülerin, bu versiyonun ekran görüntüleri olduğunu söyleyelim. Yakında halka açık güncellemelerle uygulamanın herkes için erişilebilir olacağını düşündüğümüzü belirtelim.