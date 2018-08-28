Üreticileri, arama motorunu ve arama widget'ını varsayılan olarak kullanıcılara sunmaya mecbur bırakan Google, rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle Rekabet Kurumu'nda savunma yaptı.

Rekabet Kurulu tarafından ‘Google'ın mobil işletim sistemi, mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve cihaz üreticileriyle imzaladığı sözleşmelerin rekabeti ihlal ettiği’ iddiası ile başlatılan soruşturmada Google LLC, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti ve Google International LLC'nin sözlü savunmaları alındı.

Rekabet Kurumu’nde gerçekleştirilen toplantıya başkanlık yapan Kurul Başkanı Ömer Torlak, öncelikle soruşturmanın neden açıldığını hatırlattı ve ardından sözü soruşturma heyetine bıraktı. Heyet, soruşturma sonucunda elde ettikleri bulguları açıkladıktan sonra Google’a idari para cezası uygulanmasına karar verdiklerini açıkladı.

Karara göre Google, Mobil Uygulama Dağıtım Sözleşmeleri'ne Google uygulamalarıyla birlikte rakip uygulamaların cihaza ön yüklenmesinin engellenmediğine ilişkin açık bir hüküm eklemek zorunda kalacak. Ayrıca Google’ın Türkiye'de satışa sunulmak üzere üretilen cihazlarında Android işletim sistemi kullanmak isteyen cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde, lisanslamaya koşul olarak sunduğu Google arama parçacığının (widget) ana ekranda ayrıcalıklı yüklenmesi ve Google aramanın varsayılan olarak atanmasına ilişkin şartların sözleşmelerden kaldırılması gerekecek.

Google adına konuşan Avukat Gönenç Gürkaynak ise Google’ın söz konusu çözüm önerilerinin çoğuna uyduğunu, bu nedenle idari para cezasına hükmedilmesinin gereksiz olduğunu dile getirdi. Android ekosisteminin her iki taraf için de fayda sağladığını dile getiren Gürkaynak, ‘’Google'ın başarısının temel sebebi kaliteli ürünlere sahip olmasıdır. Android ancak kullanıcıların Google uygulamalarını tercih etmesi durumunda sürdürülebilir olmaktadır. Android kullanıcılarının yüzde 59'u Android'in inovatif teknolojiler sağlamayı bırakması halinde işletim sistemlerini değiştireceklerini beyan etmektedir.’’ dedi.

Soruşturma heyetinin aldığı karar ile ilgili açıklamalarda bulunan Limited Liabilitiy Company Yandex temsilcisi Roman Krupenin ise iOS ile Android’in birbiri ile rakip görülmemesi gerektiğini dile getirirken, ‘’Rekabet, dağıtım kanalıyla değil, kaliteyle olmalı. Google her yıl uygulamalarının Apple'a yüklenmesi için 3-4 milyar dolar ödeme yapmaktadır. Google, yüksek kaliteli görünüm için bu kısıtlamaların gerekli olduğunu savunmaktadır. Bu doğru kabul edilemez. Google, uygulamaların App Store'dan indirilebileceğini söylemektedir ancak arama motoru asla indirilemez.’’ dedi.

Rekabet Kurumu, konuyla ilgili nihai kararını 12 Eylül tarihinde açıklayacak. Kurumun kararı öne çekmesi halinde ise karar, internet sitesinde halka açık olarak duyurulacak. Google’ın söz konusu konuyla ilgili bir ceza alması büyük bir sürpriz olmaz. Zira Avrupa Birliği de Google’a benzer nedenlerde geçtiğimiz ay 5 milyar dolar ceza kesmişti.