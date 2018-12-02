Dün, Hangouts'un kapatılacağı yönünde çıkan haberler gündem oluşturmuştu fakat Google, 9to5Google raporlarını yalanladı.

Dün, 9to5Google'ın raporlarına dayanan, Google'ın 2020'de Hangouts'u kapatacağına yönelik bilgiler, gündem oluşturmuştu.

Google Real Time Communications ürün lideri Scott Johnston, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Hangouts'un kapatılacağına yönelik çıkan haberleri yalanladı. Johnston'a göre Google, Hangouts'u kapatmaya yönelik bir plan yapmadı. Bunun yerine şirket, Hangouts kullanıcılarını Hangouts Chat ve Hangouts Meet'e geçiş yaptıracak.

Bununla birlikte, Johnston'un Chat ve Meet'e geçiş yapma konusundaki açıklamaları birçok kullanıcı tarafından net anlaşılamadı çünkü Chat ve Meet, G Suite hesabı gerektiren kurumsal odaklı hizmetler. Hangouts'u kullanan normal Google hesap sahiplerinin, Chat ve Meet'e nasıl geçiş yapacağı merak konusu.