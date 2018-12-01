Google, Hangouts Uygulamasını Kaldırmaya Hazırlanıyor

Bir zamanların popüler web üzerinden sohbet uygulamasına, veda etme zamanı geldi.

Yayınlanan yeni bir rapora göre Google, Hangouts uygulamasını 2020 yılında tamamen kaldıracak. Aslında bu hiç de şaşırılan bir bilgi olmadı çünkü şirket yaklaşık bir sene önce, platform için herhangi bir geliştirme yapmayı durdurmuştu.

Google'ın kendi uygulamasını terk etmesinin ardından, bir çok kullanıcı da uygulamayı kullanmayı bırakmaya başladı. Buna rağmen Hangout hala Gmail kullananlar için etkili bir online konuşma seçeneği. Öte yandan Playstore'larda da hala aktif olan uygulama ile ilgili yapılan geri bildirimlerde, uygulamanın çok fazla hata verdiği ve performans sorunları yaşadığı söyleniyor.

Yine de Hangouts, G Suite’in çatısı altında Hangouts Chat ve Hangouts Meet olarak hayatına devam edecek. Bu evrilmiş haliyle uygulamanın, ekip iletişim uygulaması ve video konferansla iletişim şeklinde hizmet vermesi planlanıyor.