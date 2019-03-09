Google Haritalar, 5 Milyardan Fazla İndirmeye Ulaştı

Google Haritalar uygulaması kendi arama uygulamasını da geçerek indirme sayısı 5 milyarı aştı. Henüz Google'ın hedeflediği sayıya ulaşmasa da bunun sadece bir zaman meselesi olduğunu biliyoruz.

Google Haritalar, Youtube'dan sonra Play Store'da 5B etiketine ulaşan ikinci uygulama oldu. Teknik olarak Play Store'da 5B etiketine ulaşan başka uygulamalar da var, ancak Google Play servisleri neredeyse her android cihaza önceden yüklendiği için bu servisleri yarışa dahil etmemiz adil olmaz.

Bu uygulamaların tümü Play Store’a erişimi olan herhangi bir cihaza önceden yüklenmiş olsa bile daha önceleri yazılımın içine yerleştirildiği ya da önceden yüklemelerin yapılmadığı zamanlar vardı. İndirme sayılarındaki tutarsızlıklar muhtemelen burada başladı. Ayrıca Google bu indirme sayılarını nasıl ölçtüğünü de açıklamıyor, bu nedenle yükleme toplamlarındaki fark, bilinmeyen faktörlerden de kaynaklı olabilir.

Yine de 5 milyar indirme sayısı her uygulamadan erişebileceği bir seviye değil ve Google Haritalar’ın bu sayıya ulaşması her açıdan etkileyici. Umalım ki bu ivmeye, trafiğe takılmadan ya da sürekli yan yola yönlendirmeden devam ederler.