Google Haritalar'a yeni bir araç getirerek uygulamanın işlevini bir üst boyuta taşıdı. Konum bulmak için kullandığımız Haritalar'da artık grup etkinlikleri planlanabilecek

Google, geleneksel I / O toplantısında birçok yeniliğin müjdesini vermişti. Şirket bugün bahsi geçen yeniliklerden birini hizmete açtı. Bahsi geçen geliştirmede Google Haritalar’a yeni bir özellik ekleniyor. Google Haritalar’a kullanıcıların etkinliklerini planlamak için işbirliği yapmalarına olanak sağlayacak bir grup planlama özelliğe ekleniyor.

Grup planlama özelliği ile Haritalar, kullanıcıların arkadaşlarıyla olan ortak yönlerini ortaya çıkaracak listeler sunulacak. Paylaşılan listelere arkadaşlar oy verebilecek, ekleme yapabilecek hatta seçenekleri kaldırabilecek. Liste eklemek için herhangi bir yere uzunca basmanız yeterli olacak.

Bugünden itibaren Google Haritalar’ı kullanarak grup arkadaşlarınızla nereye gideceğinizi kolayca planlayabilirsiniz. Harita üzerindeki yeri ekledikten sonra listenizi herhangi bir platformdan arkadaşlarınızla paylaşabilir, ek yerleri ekleyip kaldırabilir ve oy kullanabilirsiniz.

Google Haritalar’a gelen bu yeni özellik, uygulamayı sadece gezinmek ve konum bulmaktan öteye götüren en büyük yenilik oldu. Etkileşim odaklı yeni uygulamada bir de ‘For You’ sekmesini açarak konum için öneriler alabileceksiniz. Android ve iOS’ta bu haftadan itibaren grup planlamalarına başlayabilirsiniz.