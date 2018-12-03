Google Haritalar'a Asistan Güncellemesi Geldi

Birçok alternatifi bulunan harita/navigasyon uygulaması Google Haritalar'a, bir adım öne çıkmasını sağlayacak yenilikler geldi.

Google, Haritalar uygulamasının sadece tasarımında değişikliğe gitmedi; ayrıca navigasyon deneyimini daha ileri götürecek yenilikleri de getirdi. Bazı kullanıcılar Google’ın test ettiği yeni özelliği fark etti bile; Haritalar uygulamasıyla optimize edilmiş Google Asistan.

Yapılan bu yenilik tam bir Google Asistan deneyimi değil, araba kullanırken sürücünün dikkatini dağıtmayacak şekilde özelleştirilmiş bir versiyon.

9to5Google’ın açıkladığına göre, kullanıcılar asistanı ses ile veya mikrofona basılı tutarak aktif hale getirebiliecek. Verilen komutlar arka planda çalışacak yani Google Asistan görevleri gerçekleştirirken navigasyon bilgileri ekrandan gitmeyecek. Kullanıcı, Haritalar uygulamasını kapatmadan arama yapabilecek, mesaj atabilecek, yeni şarkıları açabilecek ve diğer Asistan özelliklerini kullanabilecek. Ayrıca Google Asistan ikonu, günün saatlerine göre arka planını siyah veya beyaz yapacak.

Bu özellikler, Haritalar uygulamasının en güncel sürümünde şu an aktif halde fakat henüz bazı bölgeler için aktif hale getirilmemiş olabilir. Yeniliklerin geçtiğimiz yaz çıkması gerekiyordu fakat Google biraz geç kaldı. Bu özelliklerin geldiği 10.4.1 sürümü şu an için ülkemizde de aktif konumda.