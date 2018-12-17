Kullanıcıların paylaşım menüsünün yavaşlığından şikayet etmeleri üzerine Google, Haritalar uygulamasını güncelleyerek paylaşım menüsüne yeni bir tasarım kazandırdı.

Google Haritalar, dünyanın en popüler çevrimiçi navigasyon servislerinin başında gelmektedir. Buna karşın hala Google Haritalar’ın kusursuz bir şekilde çalıştığını ve mükemmel bir performans gösterdiğini söylemek mümkün değil. Google, mobil uygulamanın en çok eleştiri alan bölümlerinden biri olan paylaşım menüsünü güncelleyerek daha stabil ve pürüzsüz bir kullanıcı deneyimi vadediyor.

Yayınladığı güncelleme ile haritaları 10.6.1 sürümüne yükselten Google, paylaş menüsünü yeniledi. Google Haberler ile benzer tasarıma sahip olan yeni paylaş menüsü, kaydırmalı bir arayüze sahip oldu. Bu sayede performansı sürekli olarak eleştirilen eski arayüz tarihe karışmış oldu. Yeni arayüzün en üstünde manuel olarak belirleyebileceğiniz ‘alıcı’ bölümü, hemen altında kişiler, en altta ise uygulamalar yer alıyor.

Google, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için mobil uygulamalarını sürekli olarak güncellemekten çekinmiyor. Şirket; Google Asistan, Google Haberler ve daha birçok servisinin arayüzünü sürekli olarak güncelleyerek kullanıcıların en kolay ve basit şekilde kullanabilmesini sağlıyor. Yeni güncellemenin de Google Haritalar’da konum paylaşım özelliğini fazlasıyla kolaylaştırdığı söylenebilir.