Google Haritalar, Dolandırılmanıza Neden Olabilir

Google Haritalar'ı kullanarak müşterilerin banka bilgilerine ulaşan dolandırıcılar yakalandı.

Hindistan'ın Maharashtra şehrinde meydana gelen dolandırıcılık olayında, Google Haritalar'ın bir açığını kullanan dolandırıcılar Maharashtra siber polis departmanı tarafından yakalandı.

Dolandırıcılar, Google Haritalar'dan yararlanarak müşterilerin banka bilgilerini ele geçiriyordu. Dolandırıcılar, arama sonuçlarında gösterilen Google Haritalar'ın banka şubeleri ile ilgili telefon numaralarını, yerlerin iletişim bilgilerinin düzenlenmesine olanak veren Google Haritalar özelliğini kullanarak değiştirdi. Bu numaraların yerine kendi numaralarını koyan dolandırıcılar, kendi telefonlarını banka telefonuymuş gibi göstererek müşterilerin banka bilgilerini ele geçirdi.

Google’ın İçerik politikasına göre, herhangi bir kişi Google Haritalar’da listelenen bir yerin adresini ve iletişim bilgilerini düzenleyebilir. Bu özgürlük, siber suçlular tarafından insanları dolandırmak için sık sık kullanılıyor. Hindistan polisleri, “Son bir aydır Hindistan Bankası'ndan üç şikayet aldık. Her üç durumda da hemen Google yetkililerini bilgilendirdik” açıklamasını yaptı.

Hindistan Bankası, Google Haritalar'da listelenen birden fazla şubenin adresini ve iletişim bilgilerini yeniden değiştirdi ve müşterilere yalnızca bankanın resmi web sitesinde ve dökümanlarında listelenen numaralardan arama yapmalarını önerdi.