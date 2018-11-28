Google Haritalar, Google'ın navigasyon ve yer bulma uygulaması ancak aslında uygulama bu işlevlerden fazlasına yarıyor. Bu özelliklerden bazılarının oldukça iş göreceğini düşünüyoruz.

Google Haritalar uygulamasının temel işlevi navigasyon olmasına karşın, uygulama sadece bununla sınırlı değil. Uygulama günlük hayatınızı planlamada ve sosyalleşmede de oldukça işe yarayacak özelliklere sahip. Google Haritalar'ı şimdiye kadar pek fazla kullanmıyorsanız bile, bu yazımızdan sonra artık daha sık kullanmaya başlayabilirsiniz.

Başlamadan önce bu özelliklerin Google Haritalar'ın son sürümlerinde bulunduğunu belirtelim. Henüz Google Haritalar'ı güncellemediyseniz, aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla güncelleyebilirsiniz.

'İş Rotası' sekmesi ile bir adım önde olun

Son güncellemelerle beraber, Google Haritalar'a İş Rotası sekmesi eklendi. Bu sekmeye ilk girdiğinizde ev ve iş adresinizi ayarlamanız istenecek. Konumları ayarladıktan sonra sizden hangi ulaşım aracını kullandığınızı, iş saatlerinizi soracaktır.

Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra artık işe gitmeden önce size hangi saatlerde çıkmanız gerektiğini, hangi rotayı takip edeceğinizi gösterecek yol yardımcınızı kullanabilirsiniz. Gün içinde işleri yoğun ilerleyen biriyseniz, bu özellik sayesinde gün içindeki yoğunluğu azaltmak adına bir adım atmış olursunuz. Eğer ayarlarınızı değiştirmek isterseniz, üstteki menü tuşuna dokunduktan sonra Ayarlar - İşe gidip gelme ayarları yolunu takip edebilirsiniz.

Konumunuzu başka kişiler ile paylaşın

Son yıllarda WhatsApp'ta da bulunan anlık konum paylaşımı özelliği, Google Haritalar'ın kendisinde de bulunmaktaydı. Bu özelliğin kullanım amacı, biriyle buluşacaksanız onun nerede olduğunu öğrenmenizi sağlamak.

Bu özelliği yine yan menüden Konum paylaşımı seçeneği ile kullanabilirsiniz. Sekiz saate kadar anlık konum paylaşımı yapabilir, bunu bir bağlantı aracılığıyla veya paylaşılabilecek herhangi bir mecra üzerinden gönderebilirsiniz. Bağlantıya tıklayan herkes o an için nerede olduğunuzu, ne kadar şarjınız kaldığını görebilecek. Belirlediğiniz süre sonunda veya siz iptal edene kadar, bağlantıya sahip herkes bu bilgilere erişebilecek.

Zaman Çizelgesi ile ne yaptığınızı görün

Gün içinde gezen birisiyseniz, bu özellik işinizi görebilir. Eğer telefonunuz gezerken yanınızdaysa; Google gün içindeki aktivitenizi, nerelerde bulunduğunuzu, ne yaptığınızı size gösteriyor.

Bu özelliğin en işe yarayacağı noktalardan birinin senaryosunu kuralım. Yemeklerini çok beğendiğiniz bir restorana götürüldünüz fakat restoranın adını veya nerede olduğunu bilmiyorsunuz, veya unuttunuz. Google Haritalar'ı açtıktan sonra menüden Zaman Çizelgesi'ni seçerek o gün nereleri gezdiğinizi görebilirsiniz.

Bu özellik oldukça detaylı çalışıyor. Siz gezerken, hangi araçlar ile ne kadar süre gezdiğinizi size söylüyor. Ayrıca ne kadar yürüdüğünüzü de gösteriyor, bu da bir artı özellik olarak bulunuyor.

İki nokta arasında ne kadar mesafe vardır?

Eğer yol tarifi almak veya kullanılabilir yolların mesafesine bakmak haricinde iki veya daha fazla noktanın arasındaki mesafeyi ölçmek istiyorsanız, bunun için yine Google Haritalar yanınızda.

Haritada başlangıç noktası için seçtiğiniz yere basılı tutun. 'İşaretli Yer' adıyla gözükecek yerin üstüne tıkladıktan sonra alttaki "Mesafe ölç" seçeneğine dokunun. Daha sonrasında haritada hareket ederek eklemek istediğiniz noktaları ekleyin. Hareketinize bağlı olarak noktalar arasındaki mesafe aşağıda görünecektir.

Yol tarifi alırken istenmeyenlerden durumlardan kaçının

Bir il veya ilçeye gittiğiniz varsayalım. Bu yol biraz uzun ve geçerken ücretli bir geçişle karşılaşmak istemiyorsunuz. Bunu ayarlayabilirsiniz, böylece yolculuk sırasında istenmeyen ek ücretlerden, otoyol trafiğinden kaçınabilir ve daha hızlı bir rota ayarlayabilirsiniz.

Bu ayarı yapmak için kenar menüden Ayarlar - Navigasyon ayarları yolunu izleyin ve Rota seçenekleri bölümü altında ayarlamalarınızı yapın. Şehirler arası sık gezen birisiyseniz, bu özellik oldukça işinize yarayacaktır.