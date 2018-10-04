Google, harita uygulamasına uygulama içi müzik kontrolünden beklediğiniz otobüsün anlık konumuna kadar her şeyi gösteren yeni bir güncelleme getirdi.

Google, Google Haritalar'ı sürekli güncellemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde kullanıcıların etkinliklerini planlamak için iş birliği yapmalarına olanak sağlayacak bir grup planlama özelliği ile kullanıcılarının karşısına çıkan şirket şimdi de özellikle toplu taşıma kullananları sevindirecek ilgi çekici özellikleri de beraberinde getiren bir güncelleme yayınladı.

Güncelleme, gün içinde toplu taşıma kullananlara büyük kolaylıklar sağlayacak gibi görünüyor. Yola çıkmadan önce, gideceğiniz güzergahta bir sıkışıklık ya da aksaklık olup olmadığını kontrol edebileceğiniz uygulamada artık aynı zamanda kullanacağınız vasıtanın anlık konumuna da ulaşmak mümkün olacak. İlk etapta dünya genelinde 80 bölgede kullanıma sunulacak olan özelliğin ilerleyen dönemde yaygınlaştırılması bekleniyor.

Google aynı zamanda özellikleri geliştirme çalışmalarına da devam ediyor. Avustralya'da Sidney'de yaşayan kullanıcılar, Google Haritalar üzerinden binecekleri vasıtanın doluluk oranını da görebilecekler ve geliştirildikten sonra pek çok özelliğin de tüm dünyada kullanıma sunulması bekleniyor.

Tüm bu yeniliklerin yanında aynı zamanda artık Spotify, Apple Music ve Google Play Müzik kullanıcıları, dinledikleri müziği navigasyon uygulamasının içinden kontrol edebilecek. Bu da navigasyon kullanırken uygulamalar arası geçiş yapmadan müzik kontrol edebilme kolaylığı sağlayacak. Güncelleme yavaş yavaş mağazalardaki yerini aldı ancak Türkiye'de yayın tarihi hakkında net bir bilgi mevcut değil.