Google Haritalar Şarj İstasyonu Bilgilerini Sunmaya Başlıyor

Elektrikli araç sahipleri, özellikle uzun yolculuklar sırasında şarj istasyonu konumlarına sık sık ihtiyaç duyabiliyor.

Google Haritalar uygulaması geçtiğimiz dönemlerde kullanıcıların işlerini ve grup etkinliklerini planlamasına yardımcı olan bir güncelleme almıştı. Haritalar uygulaması artık elektrikli araç sahibi sürücülerin, araçlarını nerelerde şarj edebileceği yönünde bilgileri de sunmaya başlıyor. Bugün, şarj istasyonlarının konumunu öğrenmenize, arama yapmanıza ve istasyon hakkında yararlı bilgiler sağlamanıza olanak sunan yeni bir özellik kullanıma sunuluyor.

Şimdilik tam kapsamlı bir kullanım sunmayan özellik her bölge ve ülkede erişilebilir değil. Yurtdışında kullanmak isteyenlerin 'EV Charging Stations' şeklinde Google Haritalar'da arama yapması yeterli. Ayrıca istasyonlar hakkında, hangi tip bağlantıların mevcut olduğunu, istasyonların şarj hızlarının nasıl olduğunu, kaç adet istasyon bulunduğunu ve istasyon sahiplerinin bilgilerini de görmeniz mümkün olacak. Ayrıca Google Haritalar'da eskiden de kullanılan, kullanıcı fotoğrafları ve yorumları gibi özellikler sayesinde başkaları istasyon hakkında ne düşünüyor öğrenebileceksiniz.

Google Haritalar şu an için Tesla ve Chargepoint için dünya çapında kullanım bilgisi verse dahi, yerel istasyonlar hakkında sadece belirli başlı ülkelerde bilgi girdileri mevcut. Bu özellik bugün hem iOS hem de Android için yayınlanacak.