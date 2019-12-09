Google Haritalar uygulamasının sunduğu 'Gizli Mod' özelliği sayesinde, arama yaptığınız bölgeleri gizli tutabiliyorsunuz. Şu ana dek bu özellikten sadece Android kullanıcıları yararlanmıştı ancak Google, bunu değiştirmek üzere.

Google Haritalar üzerinden yapılan aramaları gizli tutmak, artık sadece Android telefonlara özel değil. Google, bugünden itibaren iOS kullanıcılarına da Gizli Mod seçeneği sunuyor.

Google Haritalar'daki Gizli Mod seçeneği ile arama yaptığınız yerler ve bölgeler ‘geçmiş’ kısmında kaydedilmiyor. Dilerseniz gelin bu Gizli Mod özelliğinin detaylarına daha yakından bakalım.

Android kullanıcılarına özel bir ek gizlilik seçeneği daha geliyor:

Yakın bir zamanda Google Haritalar'daki Zaman Çizelgesi bölümünde ‘Hepsini Sil’ seçeneği de yer alacak. Bu sayede Google Haritalar uygulamasının ayarlarına girmenize ve tarih belirtmenize gerek kalmayacak. Bunun yerine ziyaret ettiğiniz yerleri grup hâlinde seçip silebileceksiniz. Bu yeni özellik ise ocak ayından itibaren kullanıcıya sunulacak.

Google Haritalar’a eklenecek yeni bir özellik, kullanıcıları karanlık sokaklardan geçmekten kurtaracak:

Google Haritalar'a eklenmesi planlanan bu yeni özellik, uygulamanın v10.31.0 kodlu beta sürümünde gün yüzüne çıktı. Google’ın sunduğu hizmet, hâlihazırda fazlasıyla işlevsel bir yapıya sahip. Bir süre sonra son kullanıcıya sunulacak olan bu yeni özellikle birlikte kullanıcılar için bambaşka bir Google Haritalar deneyiminin kapıları aralanacak çünkü Google Haritalar'ın yeni özelliği, kullanıcıların hem güvenliklerini garanti altına alıyor hem de yeni yerler keşfetmelerine olanak sağlıyor.

Google Haritalar'ın yeni özelliği, belirli bir bölgede yer alan daha aydınlık cadde ve sokakları gösteriyor. Yani gece bilmediğiniz sokaklarda yürüyorsanız ve hangi yoldan gitmeniz gerektiğinden tam olarak emin değilseniz Google Haritalar'ın yeni özelliği sayesinde bulunduğunuz bölgeye yakın olan sokak ve caddelerden hangilerinin daha aydınlık ve ışıklı olduğunu görebileceksiniz.

Bahsi geçen özellik, yeni yerler keşfetmek için ve gece araç kullanan sürücüler için de oldukça iyi bir haber çünkü daha önce hiç bulunmadığınız bir yerdeyseniz ve yakınlarda aydınlık bir bölge varsa o bölgenin merkez konumda olması oldukça muhtemel. Böylece yeni bir yer daha keşfetme şansı elde ediyorsunuz. Google Haritalar'ın yeni özelliği, kullanımı ciddi anlamda etkileyecek gibi görünüyor.