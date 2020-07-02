Google, Haritalar uygulamasını güncelledi ve kullanıcılara yeni bir arayüz sundu. Kullanıcıların pek de beklemedikleri arayüz, uygulamanın yeni simgelere, daha iyi metin yerleşimlerine ve biraz daha yuvarlatılmış köşelere sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca yatay ekran için de daha iyi bir entegrasyon geliştirilmiş.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın popüler hizmetlerinden bir tanesi de Haritalar. Bu hizmet, otomobillerin multimedya sistemlerinde ya da akıllı telefonlarda karşımıza çıkıyor ve etkileyici bir navigasyon deneyimi sunuyor. Milyonlarca kullanıcıya aktif olarak hizmet veren Haritalar şimdi güncellendi ve yeni bir arayüze kavuştu.

Aslına bakacak olursak Haritalar isimli uygulamaya gelen yeni arayüz, kullanıcıların pek de bekledikleri bir şey değildi. Çünkü Haritalar, artık daha çok otomobillerin multimedya sistemlerinde kullanılıyor ve kullanıcılar, araçlarının multimedya ekranlarında ne gördüklerini çok da önemsemiyorlardı. Yine de Google'ın akıllı telefonlara sunduğu yeni güncelleme, kullanıcılar tarafından kabul görecek gibi görünüyor.

Kullanıcılar, son güncellemeden sonra Haritalar uygulamasındaki Navigasyon özelliğini aktifleştirdiklerinde, daha sade ve daha kullanışlı bir arayüzle karşılaşıyorlar. Yenilenen arayüz ile kullanıcılar; yeni simgeler, yuvarlak köşeler ve daha iyi metin yerleştirmeleriyle karşılaşıyorlar. Ayrıca yatay pozisyon için de bir entegrasyon getiren geliştiriciler, uygulamayı yatay pozisyonda kullanan tüketiciler için daha işlevsel bir yapı sunmayı hedefliyor.

Google tarafından yapılan çalışmalar, uygulamanın daha iyi bir arayüze sahip olmasının yanı sıra sanki araçlardaki Google Haritalar'a daha çok benzetilmeye çalışılmış gibi görünüyor. Aslına bakacak olursak yapılan değişikliklerin kullanıcılarının işlerini kolaylaştırdığını düşündüğümüzde, yeni arayüzün neye benzediğinin çok da öneminin olmadığını açıkça ifade edebiliriz.