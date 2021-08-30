Android ve iOS cihazlarda Google Haritalar kullananlar artık GPS hizmetinden "adım adım" destek almak istiyorlarsa verilerini Google ile paylaşacak. Paylaşmayanlar yarından itibaren adım adım navigasyon hizmetinden yararlanamayacak.

Büyük firmalar için en önemli şeylerden biri hiç şüphe yok ki veri. Bu nedenle de yeni ürünler geliştirmek ya da var olan ürünlerini daha iyi hale getirmek için sürekli olarak kullanabilecekleri yeni veriler toplama yolları deniyorlar.

Bu firmalardan biri de hiç şüphe yok ki Google. Teknoloji devi kullanıcılarından gelen verilere büyük önem veriyor. Navigasyon verileri için kitle fonlama tekniğini kullanmaya karar veren Google, bu amaçla yeni bir düzenlemeye gidiyor.

Google, verilerimizi adım adım toplamak istiyor:

Google Haritalar'a giren kullanıcıların karşısına çıkan bir uyarı, kullanıcılardan uygulamanın konum bilgisine açık şekilde erişim istediğini gösterdi. Bu izni vermeyenler, yolculuk sırasında Google'ın adım adım nerede olduğumuzu gösteren ve yönlendirmede bulunan hizmetinden yararlanamayacak.

Haritalar'da yol tarifi sekmesine girdiğinizde çıkan diyalog penceresi, kullanıcı konum bilgilerine erişim istediğini belirtirken bu verilerin Haritalar uygulamasını nasıl daha iyi hale getirdiğini de açıklıyor. Google, elde ettiği verilerle gerçek zamanlı trafik tahminlemesi, yol durum bilgisi, yoldaki engeller hakkında güncellemeler ve en hızlı rota hesaplama yapabilecek.

Google, Haritalar'da bugüne kadar her zaman cihazlarımızdaki veriyi elde etti. Tüm bu veriler, alternatif rota opsiyonları, trafik durumu ve tahmini varış zamanı gibi bilgiler verilebilecek. Peki Google, bu izni neden istemeye başladı?

Google, mahremiyete odaklandı:

Google'ın bu özellik sayesinde toplanacak verileri bu kadar detaylı açıklamasının arkasında ise kullanıcıların mahremiyet çekincelerini gidermek yer alıyor. I/O 2021'de de mahremiyet konusuna odaklanan Google, daha sonra çeşitli uygulamalarında da benzer uyarılar paylaşmıştı.

Google ayrıca bu bilgilerin Google hesabınızla ilişkilendirilmeyeceğini belirtiyor. Firmanın talebinin modern, ücretsiz bir harita ve navigasyon uygulaması için gereklilik olduğu ifade ediliyor. Uygulamaya izin vermeyenler yarından itibaren adım adım navigasyon hizmetini kullanamayacak.