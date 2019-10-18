Google Haritalar iOS Kullanıcılarına Yeni Özellikler Sunacak

Google Haritalar, iOS kullanıcılarına yol durumuyla ilgili yeni bildirimler sunmaya hazırlanıyor. Yeni güncellemeyle sürücüler, yolda karşılaştıkları zorlu şartları uygulamaya bildirebilecek ve uygulamadan bildirim alabilecekler.

Google, geçtiğimiz yıldan bu yana; kazalar, kapanan yollar ve trafik sıkışıklığı gibi durumları bildirebilme özelliğini Google Haritalar'ın Android sürümüne yavaş yavaş ekliyordu. Ancak bu haftadan itibaren iOS'daki kullanıcılar da Google Haritalar uygulamasında yol durumunu bildirebilecekler.

Google artık iPhone kullanıcılarına da trafik kazalarını, radarları ve trafik sıkışıklığını bildirme özelliğini sunuyor. Kullanıcılar, radarları bildirmek için aşağıdaki görselde gösterildiği gibi sürüş navigasyon arayüzüne yeni gelen butona dokunacaklar:

Yeni raporlama seçeneklerine yalnızca iOS kullanıcıları sahip olmayacak. Google her iki platformun da bu hafta yayına girecek güncellemeyle yol yapım çalışmalarını, şerit kapanmalarını, engelli araçları ve yoldaki nesneleri raporlayabileceğini belirtiyor.

Google'ın 2013 yılında satın aldığı navigasyon uygulaması Waze'in en iyi yanlarından biri, yollarda neler olup bittiğine dair doğru bilgi sağlayabilmesiydi. Böylece kullanıcılar, yol koşulları hakkında detaylı bilgiler alabiliyordu. Artık her iki büyük platformun kullanıcıları da Google Haritalar'da benzer şekilde faydalı bilgiler sağlayacaklar.