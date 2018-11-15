Google Haritalar'a Mesajlaşma Özelliği Geliyor

İnsanlara işletmelerin konumlarını göstermekten daha fazlasını yapabileceğini düşünen Google, Haritalar uygulaması üzerinden işletmeler ile müşterilerin mesajlaşmasını sağlayacak.

Dünyanın en popüler harita uygulamalarından biri olan Google Haritalar, hem işletmeleri hem de akıllı telefon kullanıcılarını fazlasıyla memnun edecek bir özelliği kullanıma sunmak üzere. Çok yakında Google Haritalar kullanıcıları, direkt olarak uygulama üzerinden işletmeler ile iletişime geçebilecek.

Google Haritalar’a eklenecek mesajlaşma özelliği ile kullanıcılar, haritada görüntülenen işletmelere direkt olarak mesaj gönderebilecekler. Böylece işletmeler ile potansiyel müşterileri arasında son derece hızlı bir iletişim sağlanmış olacak. Kullanıcılar, geçmişte yapılan mesajlaşmalara Google Haritalar uygulamasında bulunan Mesajlar sekmesinden direkt olarak ulaşabilecekler.

Kullanıcılar ile işletmeler arasındaki yazışma, oldukça sade ve kullanışlı bir arayüzde gerçekleşecek. Böylece herhangi bir kafa karışıklığı olmayacak. Bununla birlikte işletmelerin kullanıcılardan gelen mesajları kabul edebilmesi için Google My Business yani Google işletme hesabına sahip olmaları, ayrıca Google My Business uygulamasını da son sürüme güncellemiş olmaları gerekiyor.

Google Haritalar’ın yeni mesajlaşma özelliği hem iOS hem de Android kullanıcıları için yayınlanacak. Google, özelliğin hangi ülkelerde yayınlanacağına dair net bir açıklama yapmasa da Google Haritalar’ın kullanımda olduğu tüm ülkelerde kullanılmayacağını söyleyebiliriz. Türkiye’de kullanılıp kullanılmayacağı da doğal olarak henüz bilinmiyor.