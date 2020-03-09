Google Haritalar'a yeni bir özellik eklendi. Şirket, Google Lens hizmetinin sahip olduğu bir özelliği Haritalar'a entegre etti. Bu özellik, restoran menülerinin analiz edilmesini ve popüler yemeklerin görüntülenmesini sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın en popüler hizmetlerinden bir tanesi Haritalar. Bugün milyonlarca tüketici tarafından aktif olarak kullanılan hizmet, navigasyon ve sokak görünümü gibi onlarca etkili özelliğe sahip. Şimdiyse Google Haritalar'ın Android sürümüne sunulan yeni bir özellik, uygulamanın işlevselliğini çok daha artıracak gibi görünüyor.

Google, her yıl düzenli olarak "I/O" etkinliklerini düzenliyor. Bu etkinlik kapsamında yeni hizmetlerini duyuran şirket, I/O 2019 kapsamında "Google Lens" olarak bilinen bir hizmetinin yeni bir özelliğini duyurmuştu. Bu özellik, fiziksel bir restoran menüsünü analiz edilebilme ve popüler yemekleri işaretleyebilmeydi. İşte şimdi bu etkili özellik, Google Haritalar'a entegre edildi.

Google Haritalar, işletmeleri de bünyesinde bulunduran bir yapıya sahip. İnsanlar, sahip oldukları işletmeleri Google veritabanına ekleyerek kullanıcıların bu işletmelerin yerlerini öğrenebilmesini sağlıyorlar. Ayrıca söz konusu işletmelerle ilgili görseller de Google Haritalar üzerine eklenebiliyor. Bundan sonra, Google Haritalar'da bulunan restoran görselleri, her zamankinden çok daha önemli olacak.

Bugüne dek restoran sahipleri ya da tüketiciler, restoranların menülerini Google Haritalar'a ekleyebiliyorlardı. Şimdi ise bu menüler adeta etkileşimli bir hal alacak. Kullanıcılar, bir restorana Google Haritalar üzerinden eriştiklerinde o restorandaki menüde bulunan popüler yemekleri turuncu renkle çizilmiş şekilde görebilecekler.

Google Haritalar'ın popüler yemekleri gösterme aracı bu şekilde çalışacak

Android platformu üzerinden Google Haritalar kullananlar, bundan sonra bir restoranı görüntülediklerinde "Yemekleri keşfet" yazan bir bölüm görecekler. Buraya dokunan kullanıcılar, yeni bir sayfaya yönlendirilecekler ve böylelikle de bu etkili özelliği kullanma imkanı yakalayacaklar. Yeni bir restorana gitmeyi düşünen tüketiciler, bu restoranla ilgili bir ön bilgi alabilecekler.

Bu etkileyici özelliğin fiyatların korunmasına da yardımcı olacağı belirtiliyor. Böylelikle özellikle de turistlere karşı sergilenen iş etiğine aykırı yaklaşımlar engellenmiş olacak. Google, şu an için Android platformuna sunduğu bu özelliğin iOS platformuna ne zaman geleceğine dairse herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu özelliğin kısa bir süre sonra iOS'a da gelmesi bekleniyor.