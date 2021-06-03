Google Haritalar'ın 10.72 sürümünün kodlarında, geliştirilmekte olan yeni bir özellik keşfedildi. Bu özellik, kullanıcıların bir işletmeye tahmini varış saatini göndermesini sağlıyor. Zaman tasarrufunu amaçlayan özelliğin kullanıma sunulup sunulmayacağı belli değil.

Google Haritalar uygulamasının "10.72" kodlu sürümü üzerinde inceleme yapan XDA Developers, uygulama için yeni bir özelliğin geliştirilmekte olduğunu keşfetti. Şu an için yalnızca kodlar içerisinde yer alan ancak derlenilerek bir şekilde aktif hale getirilemeyen özellik, Google Haritalar kullanıcılarına önemli bir kolaylık kazandıracak gibi görünüyor.

Google mühendislerinin üzerinde çalıştıkları yeni özellik, kullanıcıların bir yere giderken tahmini varış zamanlarını bildirmesini sağlıyor. Örneğin bir işletmede teslim alacağınız bir ürün var ve o ürünü teslim almak için yola çıktınız. Yola çıkarken Google Haritalar üzerinden göndereceğiniz bir buton, varacağınız tahmini saatin gittiğiniz yerdeki yetkililere bildirilmesini sağlayacak. Böylelikle o işletmeye gittiğinizde, teslim alacağınız ürün için beklememiş olacaksınız.

Google Haritalar'ın yeni özelliği, zaman tasarrufu sağlayacak

Google Haritalar için geliştirilmekte olan yeni özellik, kullanıcının anlık verisini ya da konum verisini işletmeyle paylaşmıyor. XDA Developers, söz konusu işletmeye tahmini varış saati ile kullanıcı oraya ulaştığında da konuyla ilgili ikinci bir bildirimin gönderildiğini ifade ediyor. Yani bu özelliği kullanmayı planlayan tüketiciler, gizlilikleri ile ilgili herhangi bir şüpheye düşmemiş olacaklar.

XDA Developers tarafından keşfedilen özelliğin kullanıma ne zaman sunulacağı şu an için bilinmiyor. Aslında bu özelliğin kullanıma sunulma ihtimali bile belirli değil. Az önce de söylemiş olduğumuz gibi bu özellik yalnızca kodlarda mevcut ve devreye alınıp alınmayacağı bile meçhul.