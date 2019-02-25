Google Haritalardaki Uydu Modu Neredeyse Kuş Modu Olacakmış

Google Haritalar özelliğinin yaratıcılarından Bret Taylor, özelliğin geliştirilme sürecindeki “Sersem Google Hikayesini” Twitter’dan anlattı. Özelliğin adı az kalsın Kuş Modu olacakmış.

Büyük firmalarda, ürünlerin tasarlanma süreçleri oldukça meşakkatli olur. Bu süreçte defalarca fikirler değiştirilir, tasarımların defalarca üstünden geçilir, pazar araştırmaları yapılır. Google Haritalar özelliği de benzer bir sürecin ardından kullanıcılar ile buluştu. Hikaye ise 2005 yılında başlıyor.

Uydu Görünümü olarak bilinen özelliğin isimlendirilme sürecinde yapılan beyin fırtınasına, firmanın efsanevi patronları Larry Page ve Sergey Brin de katılmıştı. Ekip, içlerinde hava, uydu gibi sözcükler de barındıran isimler teklif etmiş. Burada enteresan olan Google’ın görüşmeyi yapma şekli. Şirketin ilginç görüşmelerinden birisi olan bu görüşmede, basketbol maçlarındaki gibi bir saat işliyor ve siren çaldığı anda toplantı bitiyormuş. Haliyle son anda Brin’in önerisi olan Kuş Modu, dünyanın en anlamsız son karar mekanizmalarından biriyle özelliğin ismi olacakmış.

Daha sonra, aralarında Taylor’ın da bulunduğu ekip kendi içinde ismi kullanmama kararı almış. Özellik, ismi Kuş Modu değil Uydu Görüntüsü olarak yayınlandı.

2007’de Google’dan ayrılan ve sonrasında Benchmark Capital’e katılan Bret Taylor, firmanın Facebook’a satımasının ardından Facebook CTO’su olarak görev yaptı. 2012 yılında da şirketten ayrıldı. Şu anda ise SalesForce’da CPO ve başkan olarak görev yapıyor.

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