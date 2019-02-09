ClusterFuzz, Tüm Geliştiriciler Tarafından Kullanılabiliyor

ClusterFuzz, tüm geliştiricilerin yararlanabileceği oldukça kapsamlı bir araç olarak herkese açık hale getirildi.

Geliştiriciler için en büyük sorunlardan bir tanesi, tam olarak nerede hata yaptıklarını görmemelerinden kaynaklanıyor. Google da bu problemi ortadan kaldırabilecek test uygulamasını tüm geliştiricilere sunarak büyük bir hizmeti gerçekleştirdi.

Chrome üzerinden birçok hatayı test etmek mümkün

Bu hizmet sayesinde geliştiriciler Chrome üzerinden 16.000'den fazla hatayı bulabilecek. Google, aynı zamanda güvenlik problemlerine neden olan bellek bozulması sorunlarını da geliştiriciler için gidereceğini belirtti.

Otomatik yazılım testlerinin özellikle de geliştirme esnasında katkıda bulunabilmesi için Google, 25.000'den fazla çekirdek üzerinde işlem yapabilen ClusterFuzz'ı geliştirdi.

Beta testlerinin bulunması ve sorunsuz geliştirilebilmesi aracın en büyük avantajları olarak görülüyor. Bunun yanı sıra geniş bir bellek istemesi ve Google bağlantı gizliliğinin olmaması da dezavantaj olarak ifade ediliyor.